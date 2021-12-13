Блюда на Новый год 2022, которые не навредят фигуре: топ-3

Новогоднее празднование – это всегда сытная, калорийная и жирная пища. После такого застолья часто у многих людей может быть плохое самочувствие, ведь для организма такая нагрузка – это стресс. И еще и вдобавок лишние килограммы. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы в меню, рядом с традиционными, были еще и максимально легкие и низкокалорийные блюда.

Редакция OBOZREVATEL собрала подборку из трех диетических блюд, которые станут отличным дополнением вашего новогоднего стола.

Праздничный салат из авокадо от aziza_iraa. Опубликовано на странице Instagram.

Способ приготовления:

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1. Первый слой (нижний) – порезанная половина авокадо, сок половинки лайма, оливковое масло, соль и перец по вкусу.

2. Второй слой – 100/150 г мягкого творога, укроп.

3. Третий слой – 150 г копченого лосося (вы также можете использовать сырой лосось), половина грейпфрута, оливковое масло по вкусу.

Диетический холодец от health_foodblog. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

индюшиное филе (можно заменить куриным) – 0.5 кг

средняя морковь – 1 шт

зубчики чеснока – 3 шт

желатин – 30 г

специи по вкусу: лавровый лист, веточка розмарина, черный и душистый перец, гвоздика, соль.

Способ приготовления:

1. Приготовить бульон. В кастрюлю сложить все, кроме желатина. Залить водой. Варить на среднем огне до готовность мяса. Морковь можно достать раньше, чтобы она не разварилась.

2. Желатин залить теплой водой, перемешать до полного растворения (если у вас обычный не быстрорастворимый желатин, залить его теплой водой и оставить на 20-30 минут набухнуть).

3. Морковь порезать тонкими слайсами. Мясо разделить на волокна. Можно просто порезать кубиками.

4. Бульон процедить. Добавить желатин, хорошо размешать (если желатин не быстрорастворим, поставить бульон на огонь еще раз и постоянно помешивать, дождаться, пока желатин полностью не разойдется. Не доводить до кипения).

5. В любую емкость выложить морковь и мясо. Можно добавить свежую зелень. Осторожно залить бульоном. Отправьте в холодильник до полного застывания (время зависит от объема формы и качества желатина).

Низкокалорийная закуска из лаваша от nadiasamokh. Опубликовано на странице Instagram.

Способ приготовления:

1. Отварные яйца мелко порезать.

2. Огурец порезать тонкими пластинками, сыр натереть.

3. Лаваш смазать мягким творогом, затем все ингредиенты выложить полосками. Свернуть в рулет.

4. На 20-30 минут поместить в холодильник.

5. Нарезать порционно.

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