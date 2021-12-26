Судак в кляре, от которого будут в восторге даже дети

Вы не знаете, почему столько детей не любят рыбу? Причем не любят априори, даже не пробуя? Живя в паре кварталов у моря, в городе неподалеку от Днестра и множества лиманов и ставков, они наотрез отказываются даже пробовать рыбу, независимо от породы.

Но рядом с одесскими детьми живут одесские бабушки. Они абсолютно точно знают, что без рыбы ребенок нормально не вырастет, не хватит ему фосфора с калием или кальцием, не важно. Как же ее впихнуть? Ответ был найден: замаскировать. Превратить в котлеты, битки или еще что-то, в чем рыбу удастся опознать не сразу. А когда получится, будет поздно.

Среди изобилия хеков с минтаями и толстолобиков с карпами конца советов в Одессе особняком стоял судак. Он был дороже прочих, в магазинах не появлялся вообще – только на рынках или в виде прямых поставок от соседей-рыбаков. Считалось, что судак – рыба диетическая (самое то для внучека, ура!), а главное – в нем мало костей.

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Поэтому выбор бабушек, да и – что скрывать? – взрослых любителей рыбы часто падал на него. Для маскировки и вкуса использовали кляр.

Для судака в кляре потребуется средних размеров судак – килограмм-полтора, два яйца, две ложки муки, соль, специи по вкусу (опционально), растительное масло для жарки.

Судака чистим от чешуи, разделываем полностью на филе. Каждую половинку филе делим на порционные куски шириной 3-4 сантиметра.

Яйца чуть взбиваем вилкой или венчиком, до однородности. Добавляем к ним соль. Специи при готовке для детей не употребляли вообще, для взрослых – по желанию. Считалось, что вкус рыбы настолько "деликатный", что базилик или перец могут его заглушить.

По классической версии кусочки рыбы поочередно обмакивали в яйца и в муку, сколько прилипнет, столько и будет. Но уже давно большинство одесситов делает простой кляр – смешивает яйца с мукой, добиваясь консистенции жидкой сметаны.

Собственно, все. Обжариваем покрытые кляром куски судака на горячей сковороде в большом количестве растительного масла. Подаем с пюре, рисом или винегретом. Скармливаем детям и внукам и радуемся: наконец-то! Запас фосфора пополнен, и еще один одесский ребенок вырастет здоровеньким. А что ребеночку под 40, это мелочи…