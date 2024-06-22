Суфле из ряженки: готовим десерт, который можно есть даже на ужин.
Если вечером вам захотелось отведать десерт – не стоит переживать по поводу того, как этот шаг отразится на вашей фигуре. В таких случаях просто нужно предпочесть диетические десерты, которые готовятся с минимальным количеством калорий.
Именно таким рецептом в Instagram поделился фудблогер Алекс Миль. Он предложил приготовить суфле из ряженки, заверив, что с этим процессом справится даже ребенок.
Ингредиенты
- Желатин – 15 гр + 70 мл воды
- Ряженка 3,5% - 500 мл
- Какао – 2 ч.л.
- Заменитель сахара – 40 гр
Способ приготовления
1. Заливаем желатин водой, оставляем набухать.
2. Вливаем ряженку, добавляем какао и заменитель сахара. Размешиваем до однородности.
3. Растапливаем набухший желатин, добавляем к ряженке и перебиваем всю массу блендером до образования большого количества пузырьков.
4. Заливаем массу в креманки, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1 час.
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