Суфле из ряженки: готовим десерт, который можно есть даже на ужин.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
255
Суфле из ряженки: готовим десерт, который можно есть даже на ужин.

Если вечером вам захотелось отведать десерт – не стоит переживать по поводу того, как этот шаг отразится на вашей фигуре. В таких случаях просто нужно предпочесть диетические десерты, которые готовятся с минимальным количеством калорий.

Именно таким рецептом в Instagram поделился фудблогер Алекс Миль. Он предложил приготовить суфле из ряженки, заверив, что с этим процессом справится даже ребенок.

Суфле из ряженки: готовим десерт, который можно есть даже на ужин.

Ингредиенты

  • Желатин – 15 гр + 70 мл воды
  • Ряженка 3,5% - 500 мл
  • Какао – 2 ч.л.
  • Заменитель сахара – 40 гр

Способ приготовления

1. Заливаем желатин водой, оставляем набухать.

2. Вливаем ряженку, добавляем какао и заменитель сахара. Размешиваем до однородности.

Суфле из ряженки: готовим десерт, который можно есть даже на ужин.

3. Растапливаем набухший желатин, добавляем к ряженке и перебиваем всю массу блендером до образования большого количества пузырьков.

Суфле из ряженки: готовим десерт, который можно есть даже на ужин.

4. Заливаем массу в креманки, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1 час.

Суфле из ряженки: готовим десерт, который можно есть даже на ужин.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов:

Рецептыдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты