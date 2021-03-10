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Суп дня: как приготовить грибной крем-суп со сливками и пармезаном

2.9т
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В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.

Сегодня мы делимся с вами рецептом грибного крем-супа – с мягким сливочным вкусом и шелковистой структурой. Уверены, что такое блюдо придется по душе не только вегетарианцам, но и любителям мяса. Прелесть грибного супа в том, что готовить его можно из любых грибов: как из магазинных шампиньонов, так и из сезонных лесных грибов.

Если не добавлять сливки, получится абсолютно веганское блюдо.

Если не добавлять сливки, получится абсолютно веганское блюдо. Источник: dishingouthealth.com

dishingouthealth.com

Понадобится:

  • грибы – 500 г

  • большой репчатый лук – 1 шт.

  • картофель – 3 шт. (небольшие)

  • соль, перец – по вкусу

  • тертый пармезан – 1 ст. л.

  • масло – для жарки

  • сливки – опционально

  1. Картошку почистить, нарезать небольшими кусочками и поставить вариться.

  2. Грибы и лук мелко нашинковать, выложить на смазанную маслом сковородку, посолить, поперчить, накрыть крышкой и подождать, пока выпарится сок.

  3. Когда жидкость с грибов исчезнет, добавить еще чуть-чуть масла и обжарить до золотистого цвета.

  4. Готовую картошку и грибы выложить в блендер, долить туда немного сливок и картофельного отвара и хорошо измельчить до гладкой, однородной консистенции. Сливок и картофельного отвара добавлять столько, насколько жидкий суп вы хотите.

  5. При подаче посыпать тертым пармезаном.

Также у нас есть еще такие рецепты грибных супов:

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
рецепт Суп дня
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