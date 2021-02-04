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Суп дня: куриный суп с домашней лапшой

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Готовить супы несложно. Да, это может занять какое-то время, но принцип приготовления, как правило, очень прост.

В нашей рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz делится рецептами первых блюд, которые без труда может приготовить даже кулинар-чайник. Сегодня рассказываем, как приготовить куриный суп с домашней лапшей. Конечно, можно купить готовую лапшу в магазине, но мы все-таки советуем вам немножко напрячься и приготовить ее своими руками. Во-первых, это вкусно, во-вторых, вымешивание теста – хорошая медитация и отличная тренировка для рук.

Для супа:

  • картофель – 3 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

  • сельдерей – 1 стебель

  • куриные окорочка – 2 шт.

  • лавровый лист – 1 шт.

  • зелень – по вкусу

  • соль, перец – по вкусу

Для лапши:

  • мука – 100 г

  • яйцо – 1 шт

  • соль – щепотка

  • растительное масло – 0,5 ч.л.

Лапшу для супа можно делать любой формы.

Лапшу для супа можно делать любой формы. Источник: cutco.com

cutco.com

  1. Курицу помыть, сложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. Уменьшить огонь, снять пену, посолить, поперчить и оставить вариться.

  2. Пока варится бульон, сделать лапшу. Просеять горкой муку, добавить соль. В центре горки сделать углубление и вбить туда яйцо. Сначала замешать ложкой, затем начать мешать руками. Вымешивать 5-10 минут.

  3. Когда тесто станет мягким и эластичным, завернуть в пищевую пленку и оставить в теплом месте.

  4. Овощи помыть и почистить. Лук и сельдерей нарезать мелко, картофель средними кубиками, морковь – кружочками. Добавить в кастрюлю с овощами.

  5. Максимально тонко раскатать тесто. Свернуть тесто в рулет и нарезать его тонкими полосками. Толщина – на ваше усмотрение.

  6. В суп добавить лавровый лист и опустить лапшу. Варить, постоянно помешивая, чтобы она не слиплась. Через 2-3 минуты выключить огонь, добавить мелко нарезанную зелень и оставить еще на 2 минуты под крышкой, чтобы суп настоялся.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о продуктах, которые должны быть на каждой кухне в любое время года – в шкафчиках, в холодильнике или морозильной камере.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
рецепт Суп дня
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