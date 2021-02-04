Суп дня: куриный суп с домашней лапшой

Готовить супы несложно. Да, это может занять какое-то время, но принцип приготовления, как правило, очень прост.

В нашей рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz делится рецептами первых блюд, которые без труда может приготовить даже кулинар-чайник. Сегодня рассказываем, как приготовить куриный суп с домашней лапшей. Конечно, можно купить готовую лапшу в магазине, но мы все-таки советуем вам немножко напрячься и приготовить ее своими руками. Во-первых, это вкусно, во-вторых, вымешивание теста – хорошая медитация и отличная тренировка для рук.

Для супа:

картофель – 3 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сельдерей – 1 стебель

куриные окорочка – 2 шт.

лавровый лист – 1 шт.

зелень – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Для лапши:

мука – 100 г

яйцо – 1 шт

соль – щепотка

растительное масло – 0,5 ч.л.

Лапшу для супа можно делать любой формы. Источник: cutco.com cutco.com

Курицу помыть, сложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. Уменьшить огонь, снять пену, посолить, поперчить и оставить вариться. Пока варится бульон, сделать лапшу. Просеять горкой муку, добавить соль. В центре горки сделать углубление и вбить туда яйцо. Сначала замешать ложкой, затем начать мешать руками. Вымешивать 5-10 минут. Когда тесто станет мягким и эластичным, завернуть в пищевую пленку и оставить в теплом месте. Овощи помыть и почистить. Лук и сельдерей нарезать мелко, картофель средними кубиками, морковь – кружочками. Добавить в кастрюлю с овощами. Максимально тонко раскатать тесто. Свернуть тесто в рулет и нарезать его тонкими полосками. Толщина – на ваше усмотрение. В суп добавить лавровый лист и опустить лапшу. Варить, постоянно помешивая, чтобы она не слиплась. Через 2-3 минуты выключить огонь, добавить мелко нарезанную зелень и оставить еще на 2 минуты под крышкой, чтобы суп настоялся.

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