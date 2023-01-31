Суп харчо – национальный грузинский суп с мясом и рисом, грецкими орехами, кинзой и соусом ткемали. Суп по консистенции очень густой, а по вкусу пикантный, с зеленью и томатной пастой.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного супа харчо с куриным мясом, чесноком, ткемали и грецкими орехами.

Видео дня

Ингредиенты:

Куриное бедро – 200 г

Рис – 2 ст. л.

Зира – 3 г

Паприка – 3 г

Соль, перец – по вкусу

Чеснок – 3 шт.

Оливковое масло – 5 мл

Лук – 20 г

Чеснок – 5 шт.

Томаты – 150 г

Чили – 10 г

Вода – 100 мл

Томатная паста – 20 г

Ткемали – 100 г

Грецкие орехи – 20 г

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо, посолите, добавьте специи, перемешайте и обжарьте в сотейнику, добавьте измельченный чеснок, лук, порезанные помидоры и измельченный чили, перемешайте и тушите.

2. Влейте воду, всыпьте рис, перемешайте, посолите, поперчите и добавьте томатную пасту, соус ткемали, перемешайте.

3. В конце добавьте измельченные орехи, перемешайте и можно подавать.

При подаче можно добавить кинзу!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: