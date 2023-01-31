Суп харчо по-новому для сытного обеда за 15 минут: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,6 т.
Рецепт супа

Суп харчо – национальный грузинский суп с мясом и рисом, грецкими орехами, кинзой и соусом ткемали. Суп по консистенции очень густой, а по вкусу пикантный, с зеленью и томатной пастой. 

Суп харчо

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного супа харчо с куриным мясом, чесноком, ткемали и грецкими орехами. 

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • Куриное бедро – 200 г
  • Рис – 2 ст. л. 
  • Зира – 3 г
  • Паприка – 3 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Чеснок – 3 шт.
  • Оливковое масло – 5 мл
  • Лук – 20 г
  • Чеснок – 5 шт.
  • Томаты – 150 г
  • Чили – 10 г
  • Вода – 100 мл
  • Томатная паста – 20 г
  • Ткемали – 100 г
  • Грецкие орехи – 20 г

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо, посолите,  добавьте специи, перемешайте и обжарьте в сотейнику, добавьте измельченный чеснок, лук, порезанные помидоры и измельченный чили, перемешайте и тушите. 

Мясо со специями

2. Влейте воду, всыпьте рис, перемешайте, посолите, поперчите и добавьте томатную пасту, соус ткемали, перемешайте. 

Сколько нужно готовить суп

3. В конце добавьте измельченные орехи, перемешайте и можно подавать. 

Приготовление супа

При подаче можно добавить кинзу!

Готовое блюдо

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