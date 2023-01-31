Суп харчо по-новому для сытного обеда за 15 минут: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Суп харчо – национальный грузинский суп с мясом и рисом, грецкими орехами, кинзой и соусом ткемали. Суп по консистенции очень густой, а по вкусу пикантный, с зеленью и томатной пастой.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного супа харчо с куриным мясом, чесноком, ткемали и грецкими орехами.
Ингредиенты:
- Куриное бедро – 200 г
- Рис – 2 ст. л.
- Зира – 3 г
- Паприка – 3 г
- Соль, перец – по вкусу
- Чеснок – 3 шт.
- Оливковое масло – 5 мл
- Лук – 20 г
- Чеснок – 5 шт.
- Томаты – 150 г
- Чили – 10 г
- Вода – 100 мл
- Томатная паста – 20 г
- Ткемали – 100 г
- Грецкие орехи – 20 г
Способ приготовления:
1. Порежьте мясо, посолите, добавьте специи, перемешайте и обжарьте в сотейнику, добавьте измельченный чеснок, лук, порезанные помидоры и измельченный чили, перемешайте и тушите.
2. Влейте воду, всыпьте рис, перемешайте, посолите, поперчите и добавьте томатную пасту, соус ткемали, перемешайте.
3. В конце добавьте измельченные орехи, перемешайте и можно подавать.
При подаче можно добавить кинзу!
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