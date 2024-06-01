Вкусный и питательный суп из чечевицы: для тех, кому нравится том ям
Если вы любите том ям, советуем попробовать приготовить суп из чечевицы по этому рецепту. Он по вкусу напоминает азиатское первое блюдо, а также достаточно легок в приготовлении.
Как правильно приготовить суп из чечевицы на кокосовом молоке, знает фудблогер з ніком thefoodhub.by ilona. В Instagram она рассказала, какие продукты для него нужны.
Ингредиенты
- Лук – 1 шт
- Сахар – 1 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб
- Томаты в собственном соке
- Имбирь – 4 см.
- Вода – 650-700 мл
- Кокосовое молоко – 360 мл
- Хлопья красного перца – ½ ч.л.
- Красная чечевица – 140 гр
- Кинза
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Лук и чеснок мелко нарезать. Имбирь натереть на мелкой терке.
2. В кастрюле разогреть растительное масло и обжарить лук на среднем огне до золотистости. Добавить имбирь, чеснок и хлопья чили и жарить еще в течение 1-2 мин.
3. Добавить чечевицу и жарить в течение 1-2 минут.
4. Выложить помидоры, добавить теплую воду, 300 мл кокосового молока, соль и перец.
5. Довести суп до кипения, убавить огонь и варить в течение 25 мин.
6. Перед подачей добавить в суп остаток кокосового молока, кинзу и перец.
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