Чечевица не только полезна, но и очень вкусна. А еще он имеет насыщенный цвет, который будет основным в любом блюде.

Фудблогер с ником elena_ermolenko__ в Instagram предложила приготовить суп из красной чечевицы. По ее словам, это блюдо не требует больших усилий и готовится всего за 10 минут.

Ингредиенты

Чечевица красная – 200 гр

Лук – 1 шт

Чеснок – 4 зуб

Морковь большая – 1 шт

Соль

Паприка

Мята

Перец чили

Способ приготовления

1. Лук и чеснок поджарить на смеси сливочного масла и растительного масла.

2. Добавить почищенную и нарезанную на небольшие куски (или натертую на терке) морковь, соль и приправы. Перемешать.

3. Добавить 2 литра воды, варить пока морковь не будет готова.

4. Добавить чечевицу и варить в течение 10 минут.

5. Когда все ингредиенты будут готовы, перебиваем блендером.

6. По желанию можно добавить лимонный сок или йогурт. Подавать, приправив зеленью.

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