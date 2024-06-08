Суп из чечевицы: как за 10 минут приготовить яркое первое блюдо
Чечевица не только полезна, но и очень вкусна. А еще он имеет насыщенный цвет, который будет основным в любом блюде.
Фудблогер с ником elena_ermolenko__ в Instagram предложила приготовить суп из красной чечевицы. По ее словам, это блюдо не требует больших усилий и готовится всего за 10 минут.
Ингредиенты
- Чечевица красная – 200 гр
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 4 зуб
- Морковь большая – 1 шт
- Соль
- Паприка
- Мята
- Перец чили
Способ приготовления
1. Лук и чеснок поджарить на смеси сливочного масла и растительного масла.
2. Добавить почищенную и нарезанную на небольшие куски (или натертую на терке) морковь, соль и приправы. Перемешать.
3. Добавить 2 литра воды, варить пока морковь не будет готова.
4. Добавить чечевицу и варить в течение 10 минут.
5. Когда все ингредиенты будут готовы, перебиваем блендером.
6. По желанию можно добавить лимонный сок или йогурт. Подавать, приправив зеленью.
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