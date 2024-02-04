Суп из куриных голеней на бульоне: рецепт от звездных супругов Мкртчян
Куриный суп – всегда вкусно и полезно. А куриный суп, приготовленный с любовью к своему любимому мужчине и детям, это просто непревзойденно.
Недавно звездный шеф-повар Алик Мкртчян в своем Instagram опубликовал рецепт супа из куриных голеней, сваренный на бульоне его любимой женой Виталиной. Кстати, она также отлично готовит, как и ее муж.
Ингредиенты
- Куриные голени без кожуры – 4 шт.
- Лук-шалот – 6 шт
- Картофель – 2 шт
- Морковь – 2 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Оливковое масло – 4 ст.л.
- Сливочное масло 1 ст.л.
- Соль – 1-1,5 ч.л.
- Перец – щепотка
- Петрушка
- Вода – 800 мл
- Йогурт – 3 ст.л.
- Желток – 1 шт
- Мука – 1 ст.л.
- Сок ½ лимона
Способ приготовления:
1. Картофель и морковь чистим, нарезаем на большие куски.
2. Нагреваем оливковое масло в кастрюле, где будет вариться суп, добавляем куриные голени и обжариваем до золотистой корочки.
3. Вынимаем голени из кастрюли, а на их место кладем овощи и тоже обжариваем.
4. Возвращаем голени в кастрюлю, добавляем специи, воду и тушим на медленном огне в течение 50 минут, или пока овощи и курица не станут мягкими.
5. Йогурт взбиваем, добавляем к нему яичный желток, муку и лимонный сок.
6. Добавляем в эту смесь немного жидкости из кастрюли, размешиваем.
7. Получившуюся смесь постепенно добавляем в кастрюлю с супом, постоянно помешивая. Тушим в течение 4-5 минут.
8. Подаем с зеленью.
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