Суп из куриных голеней на бульоне: рецепт от звездных супругов Мкртчян

Эрика Ильина
FoodOboz
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Суп из куриных голеней на бульоне: рецепт от звездных супругов Мкртчян

Куриный суп – всегда вкусно и полезно. А куриный суп, приготовленный с любовью к своему любимому мужчине и детям, это просто непревзойденно.

Недавно звездный шеф-повар Алик Мкртчян в своем Instagram опубликовал рецепт супа из куриных голеней, сваренный на бульоне его любимой женой Виталиной. Кстати, она также отлично готовит, как и ее муж.

Суп из куриных голеней на бульоне: рецепт от звездных супругов Мкртчян

Ингредиенты

  • Куриные голени без кожуры – 4 шт.
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  • Лук-шалот – 6 шт
  • Картофель – 2 шт
  • Морковь – 2 шт
  • Чеснок – 3 зуб
  • Оливковое масло – 4 ст.л.
  • Сливочное масло 1 ст.л.
  • Соль – 1-1,5 ч.л.
  • Перец – щепотка
  • Петрушка
  • Вода – 800 мл
  • Йогурт – 3 ст.л.
  • Желток – 1 шт
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сок ½ лимона

Способ приготовления:

1. Картофель и морковь чистим, нарезаем на большие куски.

2. Нагреваем оливковое масло в кастрюле, где будет вариться суп, добавляем куриные голени и обжариваем до золотистой корочки.

Суп из куриных голеней на бульоне: рецепт от звездных супругов Мкртчян

3. Вынимаем голени из кастрюли, а на их место кладем овощи и тоже обжариваем.

4. Возвращаем голени в кастрюлю, добавляем специи, воду и тушим на медленном огне в течение 50 минут, или пока овощи и курица не станут мягкими.

5. Йогурт взбиваем, добавляем к нему яичный желток, муку и лимонный сок.

Суп из куриных голеней на бульоне: рецепт от звездных супругов Мкртчян

6. Добавляем в эту смесь немного жидкости из кастрюли, размешиваем.

Суп из куриных голеней на бульоне: рецепт от звездных супругов Мкртчян

7. Получившуюся смесь постепенно добавляем в кастрюлю с супом, постоянно помешивая. Тушим в течение 4-5 минут.

Суп из куриных голеней на бульоне: рецепт от звездных супругов Мкртчян

8. Подаем с зеленью.

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