Суп с фрикадельками для сытного обеда: 3 секрета приготовления
Обед – очень важный прием пищи, так как от него зависит – каким будет ваш ужин и не будете ли вы вечером перегружать свой желудок. Поэтому на обед нужно выбирать сытные блюда, которые дадут вам достаточный заряд энергии на несколько часов.
Редакция FoodOboz делится с вами идеальных рецептом вкусного блюда на обед – супа с фрикадельками, благодаря которому вы будете сытыми, но не перегрузите желудок.
Для начала отметим, чтобы приготовить этот суп удачно, вам следует:
Выбрать хороший фарш, а лучше – сделать его самостоятельно.
Обязательно добавить специи.
Приправить готовый суп сметаной, это придаст ему очень нежный вкус.
Ингредиенты:
вода – 2 л
фарш свиной – 300 г
картофель – 6 шт.
лук репчатый – 1 шт.
морковь – 1 шт.
яйца куриные – 1 шт.
соль – 1 щепотка
перец душистый горошком – 4 шт.
лист лавровый – 2 шт.
Способ приготовления:
Помойте картофель, почистите и порежьте кубиком.
Бросьте в воду и варите около 15 минут.
В фарш добавьте яйцо, соль, перец, перемешайте и сформируйте руками маленькие фрикадельки.
Морковь натрите на крупной терке, лук порежьте мелким кубиком, все обжарьте на растительном масле до золотистости.
В кипящий суп добавьте готовую пассеровку и в самом конце фрикадельки, варите суп еще около 10 минут.
В самом конце добавьте лавровый лист и душистый перец.
Перед подачей в суп можно добавить измельченную зелень – укроп, лук, петрушку, а также сметану и даже томатную пасту – по желанию.
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