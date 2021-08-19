Суп с фрикадельками для сытного обеда: 3 секрета приготовления

Обед – очень важный прием пищи, так как от него зависит – каким будет ваш ужин и не будете ли вы вечером перегружать свой желудок. Поэтому на обед нужно выбирать сытные блюда, которые дадут вам достаточный заряд энергии на несколько часов.

Редакция FoodOboz делится с вами идеальных рецептом вкусного блюда на обед – супа с фрикадельками, благодаря которому вы будете сытыми, но не перегрузите желудок.

Для начала отметим, чтобы приготовить этот суп удачно, вам следует:

Выбрать хороший фарш, а лучше – сделать его самостоятельно. Обязательно добавить специи. Приправить готовый суп сметаной, это придаст ему очень нежный вкус.

Ингредиенты:

вода – 2 л

фарш свиной – 300 г

картофель – 6 шт.

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйца куриные – 1 шт.

соль – 1 щепотка

перец душистый горошком – 4 шт.

лист лавровый – 2 шт.

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Способ приготовления:

Помойте картофель, почистите и порежьте кубиком. Бросьте в воду и варите около 15 минут. В фарш добавьте яйцо, соль, перец, перемешайте и сформируйте руками маленькие фрикадельки. Морковь натрите на крупной терке, лук порежьте мелким кубиком, все обжарьте на растительном масле до золотистости. В кипящий суп добавьте готовую пассеровку и в самом конце фрикадельки, варите суп еще около 10 минут. В самом конце добавьте лавровый лист и душистый перец.

Перед подачей в суп можно добавить измельченную зелень – укроп, лук, петрушку, а также сметану и даже томатную пасту – по желанию.

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