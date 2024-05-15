Суп с фрикадельками по-новому на обед: добавьте сливки, а также брокколи
Суп с фрикадельками идеально подходят для семейного обеда. Такое блюдо любят и дети, и взрослые. В классическом варианте нужно просто сварить бульон на основе мяса и овощей. Но гораздо вкуснее будет добавить сливки.
Идея приготовления сытного сливочного супа с фрикадельками опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instgaram. Мясо для фрикаделек вкусно соединить с панировочными сухарями – изделия будут держать форму и не распадутся.
Ингредиенты на 2 л:
- картофель – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- брокколи – 70 г
- сливки 15% – 200 мл.
- соль, перец, лавровые листья
Ингредиенты для фрикаделек:
- куриный фарш – 200 г
- лук – 50 г
- чеснок – 3 зубчика
- панировочные сухари – 30 г
- перец
- паприка
Способ приготовления:
1. На кусочке масла обжарить до золотистости нарезанный лук и морковь.
2. Тем временем в кипящую воду добавить нарезанный кубиками картофель, соцветие брокколи и довести до кипения.
3. Добавить зажарку и продолжить варить на минимальном огне.
4. Для фрикаделек к фаршу добавить измельченный лук и чеснок, панировочные сухари, соль, перец, паприку и тщательно перемешать.
5. Сформировать фрикадельку и сразу опустить в кастрюлю.
6. Добавить лавровые листья.
7. Посолить, поперчить и варить еще 10-15 минут, затем добавить сливки, нарезанную зелень и перемешать.
8. Как суп закипит – выключить огонь и подавать на стол.
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