Суп с фрикадельками идеально подходят для семейного обеда. Такое блюдо любят и дети, и взрослые. В классическом варианте нужно просто сварить бульон на основе мяса и овощей. Но гораздо вкуснее будет добавить сливки.

Идея приготовления сытного сливочного супа с фрикадельками опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instgaram. Мясо для фрикаделек вкусно соединить с панировочными сухарями – изделия будут держать форму и не распадутся.

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Ингредиенты на 2 л:

картофель – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

брокколи – 70 г

сливки 15% – 200 мл.

соль, перец, лавровые листья

Ингредиенты для фрикаделек:

куриный фарш – 200 г

лук – 50 г

чеснок – 3 зубчика

панировочные сухари – 30 г

перец

паприка

Способ приготовления:

1. На кусочке масла обжарить до золотистости нарезанный лук и морковь.

2. Тем временем в кипящую воду добавить нарезанный кубиками картофель, соцветие брокколи и довести до кипения.

3. Добавить зажарку и продолжить варить на минимальном огне.

4. Для фрикаделек к фаршу добавить измельченный лук и чеснок, панировочные сухари, соль, перец, паприку и тщательно перемешать.

5. Сформировать фрикадельку и сразу опустить в кастрюлю.

6. Добавить лавровые листья.

7. Посолить, поперчить и варить еще 10-15 минут, затем добавить сливки, нарезанную зелень и перемешать.

8. Как суп закипит – выключить огонь и подавать на стол.

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