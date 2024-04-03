В начале весны возникает непреодолимое желание добавить в свой рацион побольше разнообразной зелени, салатов из молодых овощей и легких супов. Одним из популярнейших весенних супов является суп из молодой крапивы.

Он не только очень вкусен, но и полезен. Рецептом такого восхитительного весеннего супа поделилась в Instagram фудблогер с ником recepti_dariko.

Ингредиенты

Мясо (желательно с костью) – 500 гр

Молодая крапива – 200 гр

Картофель 4-5 шт

Видео дня

Морковь – 1 шт

Зеленый лук – 1 пучок

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Лук для бульона

Соль

Перец

Сухой чеснок

Лавровое письмо

Свежая зелень – для подачи

Вареные яйца – для подачи

Сметана – для подачи

Способ приготовления

1. Мясо отвариваем с добавлением целого лука в течение 1,5 часов.

2. Молодую крапиву заливаем крутым кипятком на 3 минуты.

3. Бульон процеживаем, мясо откладываем, а жидкость поворачиваем на огонь, добавляя нарезанный кубиками картофель.

4. На сковороде с маслом обжариваем натертую на большой терке морковь. Через 3 минуты добавляем нашинкованный зеленый лук и сухой чеснок. Перемешиваем и жарим в течение 5 минут.

5. Мясо разделяем и возвращаем в бульон.

6. Крапива промываем и очищаем, оставляя только листья.

7. После того, как бульон с добавлением мяса прокипел в течение 5 минут, добавляем зажарку, соль, перец и лавровый лист. Провариваем 10-15 минут.

8. Добавляем крапиву, провариваем 2-3 минуты. Добавляем 1-2 ч.л. лимонного сока по желанию.

9. Подаем со сметаной, зеленью и порезанными куриными яйцами.

На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами супов: