Суп с молодой крапивой: идеальное блюдо для начала весны
В начале весны возникает непреодолимое желание добавить в свой рацион побольше разнообразной зелени, салатов из молодых овощей и легких супов. Одним из популярнейших весенних супов является суп из молодой крапивы.
Он не только очень вкусен, но и полезен. Рецептом такого восхитительного весеннего супа поделилась в Instagram фудблогер с ником recepti_dariko.
Ингредиенты
- Мясо (желательно с костью) – 500 гр
- Молодая крапива – 200 гр
- Картофель 4-5 шт
- Морковь – 1 шт
- Зеленый лук – 1 пучок
- Масло растительное – 1-2 ст.л.
- Лук для бульона
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок
- Лавровое письмо
- Свежая зелень – для подачи
- Вареные яйца – для подачи
- Сметана – для подачи
Способ приготовления
1. Мясо отвариваем с добавлением целого лука в течение 1,5 часов.
2. Молодую крапиву заливаем крутым кипятком на 3 минуты.
3. Бульон процеживаем, мясо откладываем, а жидкость поворачиваем на огонь, добавляя нарезанный кубиками картофель.
4. На сковороде с маслом обжариваем натертую на большой терке морковь. Через 3 минуты добавляем нашинкованный зеленый лук и сухой чеснок. Перемешиваем и жарим в течение 5 минут.
5. Мясо разделяем и возвращаем в бульон.
6. Крапива промываем и очищаем, оставляя только листья.
7. После того, как бульон с добавлением мяса прокипел в течение 5 минут, добавляем зажарку, соль, перец и лавровый лист. Провариваем 10-15 минут.
8. Добавляем крапиву, провариваем 2-3 минуты. Добавляем 1-2 ч.л. лимонного сока по желанию.
9. Подаем со сметаной, зеленью и порезанными куриными яйцами.
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