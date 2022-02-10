Суп с непривычными ингредиентами: зачем добавлять яйца и молоко
МОЙ КОЛУМБИЙСКИЙ СУП
На самом деле, вариантов этого супа очень много, в каждом регионе Колумбии все готовили его по-разному. Мой был именно с молоком и такой, как я его готовлю сейчас. Называется он кальдо.
К супу отлично подойдет арепа или ваш любимый хлеб / сухарики.
Ингредиенты для супа:
– Вода — 1 л
– Картошка — 2 шт
– Яйцо — 3 шт
– Лук зеленый
– Кинза
– Молоко — 100 гр
– Соль
Сначала варим в воде картофель вместе с луком до мягкости, солим воду. Делаем огонь тише и вливаем туда молоко, даем повариться минутку-две.
Далее вбиваем прямо в суп 3 яйца и варим еще минут 4, если хотите в крутую яйца — минут.
Выключаем и даем постоять пару минут. Подаем с ароматной зеленью — кинзой и луком.
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