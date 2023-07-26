Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытный суп для обеда и ужина, выбирайте для этого овощи, а также вкусно будет с куриным мясом и рыбой. Еще одним вариантом продукта, который сделает вкус блюда оригинальным и очень сытным, являются пельмени.

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного супа с овощами и пельменями, который готовится всего 15-20 минут.

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Ингредиенты:

пельмени

картофель

морковь

лук

любимые специи

Способ приготовления:

1. Нарежьте кубиками картофель, морковь, лук и обжарьте до золотистости прямо в кастрюле.

2. Влейте туда воду и доведите до кипения, всыпьте пельмени и варите, пока пельмени не всплывут.

Перед подачей присыпьте зеленью!

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