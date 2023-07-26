Суп с пельменями для ужина за 15 минут: делимся оригинальным рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт супа с пельменями

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытный суп для обеда и ужина, выбирайте для этого овощи, а также вкусно будет с куриным мясом и рыбой. Еще одним вариантом продукта, который сделает вкус блюда оригинальным и очень сытным, являются пельмени. 

Пельмени для приготовления супа

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного супа с овощами и пельменями, который готовится всего 15-20 минут. 

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • пельмени
  • картофель
  • морковь
  • лук
  • любимые специи

Способ приготовления:

1. Нарежьте кубиками картофель, морковь, лук и обжарьте до золотистости прямо в кастрюле. 

Овощи для блюда

2. Влейте туда воду и доведите до кипения, всыпьте пельмени и варите, пока пельмени не всплывут.

Приготовление супа с пельменями

Перед подачей присыпьте зеленью!

Готовый суп

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