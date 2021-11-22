Завтрак за 5 минут, с каким справится каждый: идея от блоггерши Дарьи Евтух

Если никогда не хватает времени на завтрак, следует приготовить овсяные оладьи. Такое блюдо занимает не больше пяти минут, а энергия на весь день гарантирована. Ингредиентов совсем немного и они абсолютно простые, поэтому такое блюдо получается еще и очень бюджетным.

Идеей приготовления овсяных оладий поделилась известная украинская блоггерша Дарья Евтух в своем TikTok

Ингредиенты:

овсянка

яйцо

соль

натертый сыр

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешать

2. Жарить как обычные оладьи

3. Сверху посыпать натертым сыром

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Из поожих ингредиентов также можно приготовить овсяноблин. Идеей поделилась cooking_by_yuliya на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

молоко

овсяные хлопья – 2 ст.л.

немного соли

начинка по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с молоком, хлопьями и солью (не очень дробить, чтобы были кусочки овсянки).

2. Жарить под крышкой с обеих сторон.

3. Смазать крем-сыром, добавить зелень, авокадо и рыбу.

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