Завтрак за 5 минут, с каким справится каждый: идея от блоггерши Дарьи Евтух
Если никогда не хватает времени на завтрак, следует приготовить овсяные оладьи. Такое блюдо занимает не больше пяти минут, а энергия на весь день гарантирована. Ингредиентов совсем немного и они абсолютно простые, поэтому такое блюдо получается еще и очень бюджетным.
Идеей приготовления овсяных оладий поделилась известная украинская блоггерша Дарья Евтух в своем TikTok
Ингредиенты:
овсянка
яйцо
соль
натертый сыр
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешать
2. Жарить как обычные оладьи
3. Сверху посыпать натертым сыром
Из поожих ингредиентов также можно приготовить овсяноблин. Идеей поделилась cooking_by_yuliya на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
молоко
овсяные хлопья – 2 ст.л.
немного соли
начинка по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с молоком, хлопьями и солью (не очень дробить, чтобы были кусочки овсянки).
2. Жарить под крышкой с обеих сторон.
3. Смазать крем-сыром, добавить зелень, авокадо и рыбу.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: