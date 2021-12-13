Диетические и сладкие конфеты без сахара: из чего приготовить

Если очень хотите сладкого, но по какой-то причине вынуждены отказаться от лакомства с сахаром, стоит приготовить нереально вкусные диетические конфеты. В их основе натуральное тыквенное пюре, которое отдает свой натуральный солод. Готовить такой десерт в домашних условиях очень просто.

Идеей приготовления диетических конфет из тыквы поделилась фудблогер food_1333 Оубликована на странице в Instagram.

⠀

Ингредиенты:

(на 10 шт)

пюре тыквы – 200 г

финики – 50 г

апельсиновый сок – 30 г

корица 1 ч.л.

кокосовая мука 60 грамм

Видео дня

Ингредиенты для глазури:

черный шоколад – 60 г

кокосовое масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Пюре тыквы, финики и сок взбить блендером до однородности. Добавить муку и перемешать. Взвесить массу и делить на 13 равных частей.

2. Сформировать конфеты любой формы и отправить в морозилку на 1 час.

⠀

Способ приготовления глаз:

1. Шоколад с маслом растопить на водяной бане.

2. Запекать тыкву при температуре 180 градусов 30 минут, почистить от кожуры и перебить блендером до однородности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: