Диетические и сладкие конфеты без сахара: из чего приготовить
Если очень хотите сладкого, но по какой-то причине вынуждены отказаться от лакомства с сахаром, стоит приготовить нереально вкусные диетические конфеты. В их основе натуральное тыквенное пюре, которое отдает свой натуральный солод. Готовить такой десерт в домашних условиях очень просто.
Идеей приготовления диетических конфет из тыквы поделилась фудблогер food_1333 Оубликована на странице в Instagram.
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Ингредиенты:
(на 10 шт)
пюре тыквы – 200 г
финики – 50 г
апельсиновый сок – 30 г
корица 1 ч.л.
кокосовая мука 60 грамм
Ингредиенты для глазури:
черный шоколад – 60 г
кокосовое масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Пюре тыквы, финики и сок взбить блендером до однородности. Добавить муку и перемешать. Взвесить массу и делить на 13 равных частей.
2. Сформировать конфеты любой формы и отправить в морозилку на 1 час.
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Способ приготовления глаз:
1. Шоколад с маслом растопить на водяной бане.
2. Запекать тыкву при температуре 180 градусов 30 минут, почистить от кожуры и перебить блендером до однородности.
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