Диетические и сладкие конфеты без сахара: из чего приготовить

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,9 т.
Диетические и сладкие конфеты без сахара: из чего приготовить

Если очень хотите сладкого, но по какой-то причине вынуждены отказаться от лакомства с сахаром, стоит приготовить нереально вкусные диетические конфеты. В их основе натуральное тыквенное пюре, которое отдает свой натуральный солод. Готовить такой десерт в домашних условиях очень просто.

Идеей приготовления диетических конфет из тыквы поделилась фудблогер food_1333 Оубликована на странице в Instagram.

Как приготовить конфеты без сахара

Ингредиенты:

(на 10 шт)

  • пюре тыквы – 200 г

  • финики – 50 г

  • апельсиновый сок – 30 г

  • корица 1 ч.л.

  • кокосовая мука 60 грамм

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Ингредиенты для глазури:

Приготовление пюре

  • черный шоколад – 60 г

  • кокосовое масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Пюре тыквы, финики и сок взбить блендером до однородности. Добавить муку и перемешать. Взвесить массу и делить на 13 равных частей.

2. Сформировать конфеты любой формы и отправить в морозилку на 1 час.

Формирование конфет

Способ приготовления глаз:

1. Шоколад с маслом растопить на водяной бане.

2. Запекать тыкву при температуре 180 градусов 30 минут, почистить от кожуры и перебить блендером до однородности.

Приготовление глазури

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