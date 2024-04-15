Приготовив только раз лосося по этому рецепту, у вас больше не возникнет желания готовить его как-то иначе. Невероятное сочетание красной рыбы и апельсинового соуса способно вызвать гастрономическую эйфорию.

Рецептом приготовления идеального лосося в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. Также она рассказала, как приготовить невероятно вкусный апельсиновый соус.

Ингредиенты

Стейки лосося – 2 шт.

Сок апельсина – ½ шт

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Соевый соус – 2 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Хлопья острого чили – ½ ч.л.

Розмарин – 2 веточки

Ломтики апельсина – 4 шт

Ломтики лимона – 2-3 шт.

Ингредиенты для соуса

Сливочное масло – 20 гр

Розмарин – мелкая

Мякоть апельсина – 1 шт.

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Хлопья чили – ½ ч.л.

Крахмал – 1 ч.л. +100 мл холодной воды.

Способ приготовления

1.Стейки лосося помыть и просушить бумажным полотенцем. Вырезать среднюю часть с костями.

2. Надрезать кожу с одной стороны до половины и завернуть улиткой. Перевязать нитью.

3. Готовим маринад: смешиваем соевый соус, мед, сок половины апельсина и хлопья чили.

4. Используя ветку розмарина в качестве кисточки, смазываем маринадом рыбу, помещенную в противень для запекания.

5. Выкладываем ветки розмарина к рыбе, двумя ломтиками апельсина накрываем рыбу. Все остальные ломтики выкладываем рядом.

6. Отправляем рыбку в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 мин. Под конец приготовления снимаем апельсин с рыбы, чтобы она укрылась корочкой.

7. Готовим соус: растапливаем сливочное масло, добавляем мякоть апельсина, перемешиваем до однородности.

8. Добавляем соль, сахар, чили и розмарин и провариваем в течение 3 минут. Добавляем разведенный крахмал и помешиваем до легкого загустения.

9. На тарелку выкладываем соус, а сверху рыбку и подаем на стол.

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