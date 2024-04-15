Супер идеальный рецепт лосося: вы больше никогда не будете готовить рыбу иначе
Приготовив только раз лосося по этому рецепту, у вас больше не возникнет желания готовить его как-то иначе. Невероятное сочетание красной рыбы и апельсинового соуса способно вызвать гастрономическую эйфорию.
Рецептом приготовления идеального лосося в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. Также она рассказала, как приготовить невероятно вкусный апельсиновый соус.
Ингредиенты
- Стейки лосося – 2 шт.
- Сок апельсина – ½ шт
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Хлопья острого чили – ½ ч.л.
- Розмарин – 2 веточки
- Ломтики апельсина – 4 шт
- Ломтики лимона – 2-3 шт.
Ингредиенты для соуса
- Сливочное масло – 20 гр
- Розмарин – мелкая
- Мякоть апельсина – 1 шт.
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Хлопья чили – ½ ч.л.
- Крахмал – 1 ч.л. +100 мл холодной воды.
Способ приготовления
1.Стейки лосося помыть и просушить бумажным полотенцем. Вырезать среднюю часть с костями.
2. Надрезать кожу с одной стороны до половины и завернуть улиткой. Перевязать нитью.
3. Готовим маринад: смешиваем соевый соус, мед, сок половины апельсина и хлопья чили.
4. Используя ветку розмарина в качестве кисточки, смазываем маринадом рыбу, помещенную в противень для запекания.
5. Выкладываем ветки розмарина к рыбе, двумя ломтиками апельсина накрываем рыбу. Все остальные ломтики выкладываем рядом.
6. Отправляем рыбку в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 мин. Под конец приготовления снимаем апельсин с рыбы, чтобы она укрылась корочкой.
7. Готовим соус: растапливаем сливочное масло, добавляем мякоть апельсина, перемешиваем до однородности.
8. Добавляем соль, сахар, чили и розмарин и провариваем в течение 3 минут. Добавляем разведенный крахмал и помешиваем до легкого загустения.
9. На тарелку выкладываем соус, а сверху рыбку и подаем на стол.
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