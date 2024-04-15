Супер идеальный рецепт лосося: вы больше никогда не будете готовить рыбу иначе

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
6
Супер идеальный рецепт лосося: вы больше никогда не будете готовить рыбу иначе

Приготовив только раз лосося по этому рецепту, у вас больше не возникнет желания готовить его как-то иначе. Невероятное сочетание красной рыбы и апельсинового соуса способно вызвать гастрономическую эйфорию.

Рецептом приготовления идеального лосося в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. Также она рассказала, как приготовить невероятно вкусный апельсиновый соус.

Супер идеальный рецепт лосося: вы больше никогда не будете готовить рыбу иначе

Ингредиенты

  • Стейки лосося – 2 шт.
  • Сок апельсина – ½ шт
Видео дня
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Хлопья острого чили – ½ ч.л.
  • Розмарин – 2 веточки
  • Ломтики апельсина – 4 шт
  • Ломтики лимона – 2-3 шт.

Ингредиенты для соуса

  • Сливочное масло – 20 гр
  • Розмарин – мелкая
  • Мякоть апельсина – 1 шт.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Хлопья чили – ½ ч.л.
  • Крахмал – 1 ч.л. +100 мл холодной воды.

Способ приготовления

1.Стейки лосося помыть и просушить бумажным полотенцем. Вырезать среднюю часть с костями.

Супер идеальный рецепт лосося: вы больше никогда не будете готовить рыбу иначе

2. Надрезать кожу с одной стороны до половины и завернуть улиткой. Перевязать нитью.

Супер идеальный рецепт лосося: вы больше никогда не будете готовить рыбу иначе

3. Готовим маринад: смешиваем соевый соус, мед, сок половины апельсина и хлопья чили.

4. Используя ветку розмарина в качестве кисточки, смазываем маринадом рыбу, помещенную в противень для запекания.

5. Выкладываем ветки розмарина к рыбе, двумя ломтиками апельсина накрываем рыбу. Все остальные ломтики выкладываем рядом.

6. Отправляем рыбку в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 мин. Под конец приготовления снимаем апельсин с рыбы, чтобы она укрылась корочкой.

7. Готовим соус: растапливаем сливочное масло, добавляем мякоть апельсина, перемешиваем до однородности.

Супер идеальный рецепт лосося: вы больше никогда не будете готовить рыбу иначе

8. Добавляем соль, сахар, чили и розмарин и провариваем в течение 3 минут. Добавляем разведенный крахмал и помешиваем до легкого загустения.

9. На тарелку выкладываем соус, а сверху рыбку и подаем на стол.

Супер идеальный рецепт лосося: вы больше никогда не будете готовить рыбу иначе

Также на OBOZ.UA можно ознакомиться с другими вариантами приготовления лосося:

Сейчас мы готовим

Все рецепты