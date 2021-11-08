Вкусные яблочные оладьи, которые получаются у всех: опыт фудблогеров

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
4,3 т.
Вкусные яблочные оладьи, которые получаются у всех: опыт фудблогеров

Оладьи – универсальное блюдо для завтрака или перекуса. Чтобы добавить новый вкус такой пище, стоит использовать яблоки – они придадут природный солод и сочность. Оладьи из этих фруктов готовятся элементарно и получаются нереально вкусными.

Интересной идеей приготовления яблочных оладий, которые точно оценят детки, поделилась фудблогер evgeniyakrpk на странице в Instagram.

Оладьи с яблоком

Ингредиенты для кляра

  • яйцо – 1 шт

  • молоко – 150 мл

  • соль – щепотка

  • сода – 0,5 ч.л (погасить уксусом)

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Приготовление кляра

  • мука – 1 стакан

  • сахар

  • корица

Способ приготовления:

  1. Ингредиенты кляра хорошо перемешать.

  2. Подготовить яблоки: почистить, удалить сердцевины, порезать кольцами. Кусочки должны быть не очень толстыми, чтобы точно приготовились.

  3. Яблоки обмакнуть в смесь из сахара и корицы, а затем в кляр.

Подготовка яблок для блюд

Также можно приготовить оладьи из натертых яблок. Они очень просты в приготовлении, диетические и вкусные. Идеей поделилась cooking___notes на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт

  • яйца – 2 шт

  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Вкусные десерты с яблоками

  • ванильный сахар – 1 пакетик

  • рисовая мука

Способ приготовления:

  1. Яблоки натереть

  2. Добавить немного разрыхлителя и ванильного сахара, муку;

  3. Вылить яйца и все тщательно перемешать

  4. Выпекать на сковороде под крышкой с обеих сторон;

  5. Подавать с медом и орехами

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