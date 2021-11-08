Вкусные яблочные оладьи, которые получаются у всех: опыт фудблогеров

Оладьи – универсальное блюдо для завтрака или перекуса. Чтобы добавить новый вкус такой пище, стоит использовать яблоки – они придадут природный солод и сочность. Оладьи из этих фруктов готовятся элементарно и получаются нереально вкусными.

Интересной идеей приготовления яблочных оладий, которые точно оценят детки, поделилась фудблогер evgeniyakrpk на странице в Instagram.

Ингредиенты для кляра

яйцо – 1 шт

молоко – 150 мл

соль – щепотка

сода – 0,5 ч.л (погасить уксусом)

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мука – 1 стакан

сахар

корица

Способ приготовления:

Ингредиенты кляра хорошо перемешать. Подготовить яблоки: почистить, удалить сердцевины, порезать кольцами. Кусочки должны быть не очень толстыми, чтобы точно приготовились. Яблоки обмакнуть в смесь из сахара и корицы, а затем в кляр.

Также можно приготовить оладьи из натертых яблок. Они очень просты в приготовлении, диетические и вкусные. Идеей поделилась cooking___notes на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт

яйца – 2 шт

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

ванильный сахар – 1 пакетик

рисовая мука

Способ приготовления:

Яблоки натереть Добавить немного разрыхлителя и ванильного сахара, муку; Вылить яйца и все тщательно перемешать Выпекать на сковороде под крышкой с обеих сторон; Подавать с медом и орехами

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