Вкусные яблочные оладьи, которые получаются у всех: опыт фудблогеров
Оладьи – универсальное блюдо для завтрака или перекуса. Чтобы добавить новый вкус такой пище, стоит использовать яблоки – они придадут природный солод и сочность. Оладьи из этих фруктов готовятся элементарно и получаются нереально вкусными.
Интересной идеей приготовления яблочных оладий, которые точно оценят детки, поделилась фудблогер evgeniyakrpk на странице в Instagram.
Ингредиенты для кляра
яйцо – 1 шт
молоко – 150 мл
соль – щепотка
сода – 0,5 ч.л (погасить уксусом)
мука – 1 стакан
сахар
корица
Способ приготовления:
Ингредиенты кляра хорошо перемешать.
Подготовить яблоки: почистить, удалить сердцевины, порезать кольцами. Кусочки должны быть не очень толстыми, чтобы точно приготовились.
Яблоки обмакнуть в смесь из сахара и корицы, а затем в кляр.
Также можно приготовить оладьи из натертых яблок. Они очень просты в приготовлении, диетические и вкусные. Идеей поделилась cooking___notes на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яблоки – 2 шт
яйца – 2 шт
разрыхлитель – 0,5 ч.л.
ванильный сахар – 1 пакетик
рисовая мука
Способ приготовления:
Яблоки натереть
Добавить немного разрыхлителя и ванильного сахара, муку;
Вылить яйца и все тщательно перемешать
Выпекать на сковороде под крышкой с обеих сторон;
Подавать с медом и орехами
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