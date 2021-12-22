Супершоколадный апельсиновый торт без выпечки: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Супершоколадный апельсиновый торт без выпечки: готовится за считанные минуты

Самый шоколадный торт можно приготовить за считанные минуты даже без духовки. Все, что для него нужно – это много любимого печенья и батончиков. Выполнив несколько простых манипуляций, вы получите невероятно вкусный и сладкий торт, который точно оценят все.

Такую элементарную идею опубликовало американское издание The Sun.

Способ приготовления:

1. Шоколадное печенье с апельсиновой начинкой измельчить толкушкой для картофеля просто в форме.

Измельчение печенья

2. Отдельно растопить шоколад.

Добавление растопленного шоколада
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3. Полить сверху печенье.

Формирование слоя из батончиков

4. Взять продолговатые батончики.

Измельчение сладостей

5. Часть выложить по кругу.

Слой шоколадной крошки

6. Остальное измельчить, посыпать на десерт.

Батончики для следующего слоя

7. Снова вылить слой шоколада.

Шоколадный слой

8. Разместить вертикально круглое печенье по кругу.

Слой из печенья

9. Положить внутрь другое любимое печенье.

Завершающий этап

10. Поставить десерт в холодильник до застывания.

Готовый шоколадный торт без выпечки.

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