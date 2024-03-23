Суперполезные белковые коржи из чечевицы: хороший вариант для завтрака

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Суперполезные белковые коржи из чечевицы: хороший вариант для завтрака

Можно ли чем-то заменить уже достаточно надоевший лаваш или тортилью? Без проблем!

Фудблогер с ником anny.cooking в своем Instagram предложила отличную альтернативу. Она рассказала, как всего лишь из нескольких ингредиентов приготовить невероятные коржики, а также что добавить к ним, чтобы получился вкусный и полезный завтрак.

Суперполезные белковые коржи из чечевицы: хороший вариант для завтрака
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Ингредиенты на 8 лепешек

  • Сухая чечевица – 200 гр
  • Вода – 150 мл

Ингредиенты для начинки

  • Сливочный сыр
  • Зелень
  • Огурец
  • Красная рыба

Способ приготовления

1. Чечевицу заливаем водой и оставляем на 4 часа или ночью.

Суперполезные белковые коржи из чечевицы: хороший вариант для завтрака

2. Воду сливаем, чечевицу промываем, заливаем 150 мл воды и взбиваем блендером.

3. Разогреваем сковороду и половником выливаем чечевичное тесто, разравниваем и жарим с двух сторон до золотистости. Следует смазать сковороду маслом.

Суперполезные белковые коржи из чечевицы: хороший вариант для завтрака

4. Коржики охлаждаем, складываем пополам, добавляем начинку и смакуем. Кстати, начинка может быть любой.

Суперполезные белковые коржи из чечевицы: хороший вариант для завтрака

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