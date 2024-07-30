Когда речь заходит о домашней выпечке, сразу начинаешь ощущать тот невероятный аромат, которым наполняется дом, а также уют, создаваемый во время процесса приготовления.

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Вот, например, фудблогер с ником foodwithstyle в Instagram рассказала рецепт приготовления яблочных булочек. Если правильно соблюдать технологию, то в результате вы получите суперпухлые и невероятно вкусные булочки, которые никого не оставят равнодушными.

Ингредиенты для теста

Мука – 250 гр

Молоко – 125 мл

Сухие дрожжи – 7 гр

Яйцо – 1 шт

Соль – щепотка

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки

Яблоки – 1-2 шт

Сок лимона

Коричневый сахар

Кленовый сироп

Сахарная пудра

Способ приготовления

1.В маленькой миске смешайте сухие дрожжи с 1-2 столовыми ложками теплого молока и немного сахара. Оставляем на 5-10 минут, пока дрожжи не активируются и не образуют пузырьки.

2. В большой миске смешайте муку с оставшимся сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко, взбитое яйцо, ванильный экстракт и активированную дрожжевую смесь. Хорошо перемешайте.

3. Добавьте размягченное масло небольшими кусочками в тесто и вымешивайте, пока все равномерно не распределится и тесто не станет гладким.

4. Накройте тесто и оставьте в теплом месте на 1 час, пока оно не увеличится вдвое.

5. Помойте яблоки и тонко нарежьте их. Смочите кусочки яблок в лимонном соке, чтобы они не почернели.

6. Разделите поднявшееся тесто на 9-10 шариков одинакового размера. Раскатайте каждый шарик в овальную форму и сделайте надрезы с обеих сторон до центра, но не до конца.

7. Слегка заверните верхние половинки овалов, чтобы создать эффект плетения. Сверните 2 нижних части теста.

8. Разложите ломтики яблока на верхней половине овалов и осторожно сложите на них тесто, чтобы создать форму розы. Заверните нижние концы теста вокруг розы.

9. Накройте полотенцем и оставьте на 30-45 минут. Булочки должны увеличиваться вдвое.

10. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Смажьте булочки желточно-молочной смесью и посыпьте коричневым сахаром. Выпекайте булочки с яблоками в разогретой духовке около 15-20 минут до золотистой корочки.

11. Выньте из духовки и дайте остыть. Перед подачей смажьте ломтики яблок кленовым сиропом и присыпьте по бокам сахарной пудрой.

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