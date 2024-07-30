Суперпухлые булочки: легкий пошаговый рецепт
Когда речь заходит о домашней выпечке, сразу начинаешь ощущать тот невероятный аромат, которым наполняется дом, а также уют, создаваемый во время процесса приготовления.
Вот, например, фудблогер с ником foodwithstyle в Instagram рассказала рецепт приготовления яблочных булочек. Если правильно соблюдать технологию, то в результате вы получите суперпухлые и невероятно вкусные булочки, которые никого не оставят равнодушными.
Ингредиенты для теста
- Мука – 250 гр
- Молоко – 125 мл
- Сухие дрожжи – 7 гр
- Яйцо – 1 шт
- Соль – щепотка
- Ванильный экстракт – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Яблоки – 1-2 шт
- Сок лимона
- Коричневый сахар
- Кленовый сироп
- Сахарная пудра
Способ приготовления
1.В маленькой миске смешайте сухие дрожжи с 1-2 столовыми ложками теплого молока и немного сахара. Оставляем на 5-10 минут, пока дрожжи не активируются и не образуют пузырьки.
2. В большой миске смешайте муку с оставшимся сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко, взбитое яйцо, ванильный экстракт и активированную дрожжевую смесь. Хорошо перемешайте.
3. Добавьте размягченное масло небольшими кусочками в тесто и вымешивайте, пока все равномерно не распределится и тесто не станет гладким.
4. Накройте тесто и оставьте в теплом месте на 1 час, пока оно не увеличится вдвое.
5. Помойте яблоки и тонко нарежьте их. Смочите кусочки яблок в лимонном соке, чтобы они не почернели.
6. Разделите поднявшееся тесто на 9-10 шариков одинакового размера. Раскатайте каждый шарик в овальную форму и сделайте надрезы с обеих сторон до центра, но не до конца.
7. Слегка заверните верхние половинки овалов, чтобы создать эффект плетения. Сверните 2 нижних части теста.
8. Разложите ломтики яблока на верхней половине овалов и осторожно сложите на них тесто, чтобы создать форму розы. Заверните нижние концы теста вокруг розы.
9. Накройте полотенцем и оставьте на 30-45 минут. Булочки должны увеличиваться вдвое.
10. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Смажьте булочки желточно-молочной смесью и посыпьте коричневым сахаром. Выпекайте булочки с яблоками в разогретой духовке около 15-20 минут до золотистой корочки.
11. Выньте из духовки и дайте остыть. Перед подачей смажьте ломтики яблок кленовым сиропом и присыпьте по бокам сахарной пудрой.
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