Суши-пончики – это совершенно новое видение ленивых роллов. Поэтому каждый раз, когда вам захочется отведать блюда японской кухни, советуем обратить внимание на этот рецепт.

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Как правильно приготовить суши-пончики, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. Для их приготовления понадобятся привычные продукты и форма для выпечки пончиков.

Ингредиенты на 12 шт

Рис для суши – 150 гр

Вода – 165 мл

Нори – 3 шт

Ингредиенты для заправки

Рисовый уксус – 25 мл

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки

Огурец

Лосось\тунец

Авокадо

Крем-творог – 150 гр

Кунжут – для подачи

Способ приготовления

1. Рис тщательно промываем водой несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим огонь на минимум и варим 15 минут, не приподнимая крышку.

2. Выключаем огонь, под крышку кладем полотенце и даем рису постоять еще 15 мин.

3. Добавляем заправку в теплый рис и перемешиваем. После охлаждения добавляем нарезанные листы норы и перемешиваем еще раз.

4. Силиконовую форму для пончиков немного смазываем маслом без запаха.

5. Кладем любимую начинку. Добавляем слой крем-сыра и вверх заполняем рисом из норы.

6. Обязательно смачиваем руки водой и плотно утрамбовываем рис.

7. Даем постоять 5-10 мин и снимаем форму. Посыпаем кунжутом, подаем с соевым соусом.

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