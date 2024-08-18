Суши-пончики: как приготовить необычное блюдо из привычных продуктов
Суши-пончики – это совершенно новое видение ленивых роллов. Поэтому каждый раз, когда вам захочется отведать блюда японской кухни, советуем обратить внимание на этот рецепт.
Как правильно приготовить суши-пончики, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. Для их приготовления понадобятся привычные продукты и форма для выпечки пончиков.
Ингредиенты на 12 шт
- Рис для суши – 150 гр
- Вода – 165 мл
- Нори – 3 шт
Ингредиенты для заправки
- Рисовый уксус – 25 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Огурец
- Лосось\тунец
- Авокадо
- Крем-творог – 150 гр
- Кунжут – для подачи
Способ приготовления
1. Рис тщательно промываем водой несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим огонь на минимум и варим 15 минут, не приподнимая крышку.
2. Выключаем огонь, под крышку кладем полотенце и даем рису постоять еще 15 мин.
3. Добавляем заправку в теплый рис и перемешиваем. После охлаждения добавляем нарезанные листы норы и перемешиваем еще раз.
4. Силиконовую форму для пончиков немного смазываем маслом без запаха.
5. Кладем любимую начинку. Добавляем слой крем-сыра и вверх заполняем рисом из норы.
6. Обязательно смачиваем руки водой и плотно утрамбовываем рис.
7. Даем постоять 5-10 мин и снимаем форму. Посыпаем кунжутом, подаем с соевым соусом.
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