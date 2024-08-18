Суши-пончики: как приготовить необычное блюдо из привычных продуктов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
120
Суши-пончики: как приготовить необычное блюдо из привычных продуктов

Суши-пончики – это совершенно новое видение ленивых роллов. Поэтому каждый раз, когда вам захочется отведать блюда японской кухни, советуем обратить внимание на этот рецепт.

Видео дня

Как правильно приготовить суши-пончики, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. Для их приготовления понадобятся привычные продукты и форма для выпечки пончиков.

Суши-пончики: как приготовить необычное блюдо из привычных продуктов

Ингредиенты на 12 шт

  • Рис для суши – 150 гр
  • Вода – 165 мл
  • Нори – 3 шт

Ингредиенты для заправки

  • Рисовый уксус – 25 мл
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки

  • Огурец
  • Лосось\тунец
  • Авокадо
  • Крем-творог – 150 гр
  • Кунжут – для подачи

Способ приготовления

1. Рис тщательно промываем водой несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим огонь на минимум и варим 15 минут, не приподнимая крышку.

Суши-пончики: как приготовить необычное блюдо из привычных продуктов

2. Выключаем огонь, под крышку кладем полотенце и даем рису постоять еще 15 мин.

3. Добавляем заправку в теплый рис и перемешиваем. После охлаждения добавляем нарезанные листы норы и перемешиваем еще раз.

4. Силиконовую форму для пончиков немного смазываем маслом без запаха.

Суши-пончики: как приготовить необычное блюдо из привычных продуктов

5. Кладем любимую начинку. Добавляем слой крем-сыра и вверх заполняем рисом из норы.

6. Обязательно смачиваем руки водой и плотно утрамбовываем рис.

Суши-пончики: как приготовить необычное блюдо из привычных продуктов

7. Даем постоять 5-10 мин и снимаем форму. Посыпаем кунжутом, подаем с соевым соусом.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты суши:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты