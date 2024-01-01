Суши-торт для ужина: отличный аналог привычного блюда, который легко приготовить дома
Практически все люди любят суши. Однако есть их каждый день может позволить себе далеко не каждый, ведь это довольно недешевое блюдо, если заказывать его в специальных заведениях.
Именно поэтому суши-торт, сделанный в домашних условиях собственными руками, станет прекрасной альтернативой. Это блюдо можно смело подавать на праздничный стол, ведь оно не только вкусно, но и невероятно красиво. Рецептом суши-торта в Instagram поделилась фудблогер anny.cooking.
Ингредиенты салата на форму 16-18 см.
- Круглозернистый рис – 300 г + 400 мл воды
- Крем-сыр – 250 г
- Огурец – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Листья нори – 2-3 шт.
- Слабосоленая рыба – 300 г
- Кунжут
Ингредиенты для заправки
- Горячая вода – 100 мл
- Яблочный уксус – 2 ст. л.
- Соль – ½ ч. л.
Полезные советы:
- Перед приготовлением рис следует промыть под холодной водой 4-5 раз
- Варить рис нужно на маленьком огне в кастрюле с толстым дном в течение 15 минут после закипания. После этого не открывайте крышку еще 15 минут.
Способ приготовления
1. Залить заранее приготовленной заправкой еще горячий рис. Хорошо перемешать и оставить до полного остывания.
2. На дно формы выложить рис, смазать его крем-сыром.
3. Нарезать ножницами листья нори и посыпать им крем-сыр, образуя новый слой.
4. Выложить слой огурца, нарезанного кубиками.
5. Далее слой рыбы, нарезанной кубиками.
6. Снова слои риса и крем-сыра и нори.
7. Далее слой авокадо и снова рыбы.
8. Выложить остатки риса, крем-сыра и нори.
9. Последний слой – рыба, нарезанная слайсами.
10. Положить торт в холодильник на час, после чего снять форму.
11. Перед подачей посыпать торт кунжутом и зеленью.
12. После того, как кусок торта попал уже на порционную тарелку, его следует полить соевым соусом.
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