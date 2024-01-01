Практически все люди любят суши. Однако есть их каждый день может позволить себе далеко не каждый, ведь это довольно недешевое блюдо, если заказывать его в специальных заведениях.

Именно поэтому суши-торт, сделанный в домашних условиях собственными руками, станет прекрасной альтернативой. Это блюдо можно смело подавать на праздничный стол, ведь оно не только вкусно, но и невероятно красиво. Рецептом суши-торта в Instagram поделилась фудблогер anny.cooking.

Видео дня

Ингредиенты салата на форму 16-18 см.

Круглозернистый рис – 300 г + 400 мл воды

Крем-сыр – 250 г

Огурец – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Листья нори – 2-3 шт.

Слабосоленая рыба – 300 г

Кунжут

Ингредиенты для заправки

Горячая вода – 100 мл

Яблочный уксус – 2 ст. л.

Соль – ½ ч. л.

Полезные советы:

Перед приготовлением рис следует промыть под холодной водой 4-5 раз

Варить рис нужно на маленьком огне в кастрюле с толстым дном в течение 15 минут после закипания. После этого не открывайте крышку еще 15 минут.

Способ приготовления

1. Залить заранее приготовленной заправкой еще горячий рис. Хорошо перемешать и оставить до полного остывания.

2. На дно формы выложить рис, смазать его крем-сыром.

3. Нарезать ножницами листья нори и посыпать им крем-сыр, образуя новый слой.

4. Выложить слой огурца, нарезанного кубиками.

5. Далее слой рыбы, нарезанной кубиками.

6. Снова слои риса и крем-сыра и нори.

7. Далее слой авокадо и снова рыбы.

8. Выложить остатки риса, крем-сыра и нори.

9. Последний слой – рыба, нарезанная слайсами.

10. Положить торт в холодильник на час, после чего снять форму.

11. Перед подачей посыпать торт кунжутом и зеленью.

12. После того, как кусок торта попал уже на порционную тарелку, его следует полить соевым соусом.

На OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты: