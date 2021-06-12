На первый взгляд суши выглядят весьма диетичным и безопасным продуктом: в их состав входит рыба, моллюски, креветки, водоросли, авокадо и некалорийный отварной рис.

Но так ли они полезны?

каждые 100 грамм суши содержат 5 грамм сахара. Вы его не замечаете, т.к. добавляют сахар к рису в смеси с уксусом… Не кисло и не сладко, ага. Но это – 20% максимальной нормы "простых углеводов", рекомендуемой к употреблению ВООЗ в сутки (в 100 граммах).

каждые 100 грамм суши содержат 1,5 грамма соли. И это – без учета соевого соуса, который вы добавите позднее. Напоминаю, рекомендованная ВООЗ норма соли в сутки – 1-5 грамм.

теперь о рисе. Для приготовления суши используют очищенный белый рис, содержащий минимум витаминов и клетчатки, зато – максимум крахмала! Его гликемический индекс и, в особенности, гликемическая нагрузка, существенно выше, чем у пасты или картофеля.

соевый соус. Это 15 грамм соли и до 20 грамм сахара на 100 грамм продукта. В добавок к соли и сахару, изначально содержащимся в блюде.

и да, васаби - это не васаби, а соус из хрена, горчицы, уксуса, жира и (зачастую) сомнительных пищевых красителей.

Вы все еще считаете суши "диетичными"?

Тогда вспомните, что в ряде вариаций используется также мягкий сыр, добавляющий до 5 грамм насыщенных жиров в каждые 100 грамм блюда. Или морепродукты, приготовленные в кляре… Иногда даже сами суши обжаривают в кляре! О да, получается вкусно. Но о "диетической стороне вопроса" приходится забыть.

Выводы:

при кажущейся низкой калорийности (от 100 до 200 ккал на 100 грамм), суши – это продукт, содержащий огромное количество соли, сахара и рафинированного крахмала.

не стоит увлекаться ими и вводить в свой регулярный рацион.

соевый соус перед применением желательно разводить с водой (1:1).

отказывайтесь от позиций, содержащих большие количества сыра, икры в сырном соусе, а также кляр.

и старайтесь ограничиваться порциями объемом до 200-300 грамм.

P.S. В тексте термин "суши" используется в широком общепринятом значении: блюдо японской (или псевдояпонской) кухни из риса, рыбы и водорослей, различной формы…

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