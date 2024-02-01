Свекловод, или розовая окрошка: невероятно вкусное прохладное первое блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Свекловод, или розовая окрошка: невероятно вкусное прохладное первое блюдо

Скоро лето, а это значит, что нам больше не будет горячих первых блюд. На замену им придут прохладные супы, которые так хорошо смакуют в теплое время года. Это может быть, например, гаспачо или зеленый борщ.

Но не стоит забывать и об окрошке – холодном первом блюде, которое все мы так любим с детства. А недавно в Instagram фудблогер с ником recepti_dariko рассказала рецепт приготовления свекольника. По своему составу от многих ингредиентов напоминает окрошку, и имеет очень интересный розовый цвет.

Свекловод, или розовая окрошка: невероятно вкусное прохладное первое блюдо
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Ингредиенты

  • Куриное филе – 1 шт
  • Свекла большая – 1 шт
  • Картофель – 3-4 шт
  • Огурец – 1-2 шт
  • Яйца – 6 шт
  • Соль
  • Перец
  • Лимонная кислота
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Майонез – 150-200 гр
  • Свежая зелень

Способ приготовления

1. Отвариваем куриное филе и не сливаем бульон. Филе нарезаем кубиками.

Свекловод, или розовая окрошка: невероятно вкусное прохладное первое блюдо

2. Отвариваем картофель в мундире, яйцах и свеклу.

Свекловод, или розовая окрошка: невероятно вкусное прохладное первое блюдо

3. Все овощи, кроме свеклы, нарезаем мелким кубиком и складываем в кастрюлю. Туда же нарезаем яйца.

Свекловод, или розовая окрошка: невероятно вкусное прохладное первое блюдо

4. Свеклу натираем на большой терке и отправляем в кастрюлю.

5. Мелко нарезаем зелень.

6. В кастрюлю добавляем соль, перец и немного лимонной кислоты, горчицу и майонез.

Свекловод, или розовая окрошка: невероятно вкусное прохладное первое блюдо

7. Все тщательно перемешиваем и заливаем бульоном, в котором варилось куриное филе.

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