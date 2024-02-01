Свекловод, или розовая окрошка: невероятно вкусное прохладное первое блюдо
Скоро лето, а это значит, что нам больше не будет горячих первых блюд. На замену им придут прохладные супы, которые так хорошо смакуют в теплое время года. Это может быть, например, гаспачо или зеленый борщ.
Но не стоит забывать и об окрошке – холодном первом блюде, которое все мы так любим с детства. А недавно в Instagram фудблогер с ником recepti_dariko рассказала рецепт приготовления свекольника. По своему составу от многих ингредиентов напоминает окрошку, и имеет очень интересный розовый цвет.
Ингредиенты
- Куриное филе – 1 шт
- Свекла большая – 1 шт
- Картофель – 3-4 шт
- Огурец – 1-2 шт
- Яйца – 6 шт
- Соль
- Перец
- Лимонная кислота
- Горчица – 1 ч.л.
- Майонез – 150-200 гр
- Свежая зелень
Способ приготовления
1. Отвариваем куриное филе и не сливаем бульон. Филе нарезаем кубиками.
2. Отвариваем картофель в мундире, яйцах и свеклу.
3. Все овощи, кроме свеклы, нарезаем мелким кубиком и складываем в кастрюлю. Туда же нарезаем яйца.
4. Свеклу натираем на большой терке и отправляем в кастрюлю.
5. Мелко нарезаем зелень.
6. В кастрюлю добавляем соль, перец и немного лимонной кислоты, горчицу и майонез.
7. Все тщательно перемешиваем и заливаем бульоном, в котором варилось куриное филе.
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