Скоро лето, а это значит, что нам больше не будет горячих первых блюд. На замену им придут прохладные супы, которые так хорошо смакуют в теплое время года. Это может быть, например, гаспачо или зеленый борщ.

Но не стоит забывать и об окрошке – холодном первом блюде, которое все мы так любим с детства. А недавно в Instagram фудблогер с ником recepti_dariko рассказала рецепт приготовления свекольника. По своему составу от многих ингредиентов напоминает окрошку, и имеет очень интересный розовый цвет.

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Ингредиенты

Куриное филе – 1 шт

Свекла большая – 1 шт

Картофель – 3-4 шт

Огурец – 1-2 шт

Яйца – 6 шт

Соль

Перец

Лимонная кислота

Горчица – 1 ч.л.

Майонез – 150-200 гр

Свежая зелень

Способ приготовления

1. Отвариваем куриное филе и не сливаем бульон. Филе нарезаем кубиками.

2. Отвариваем картофель в мундире, яйцах и свеклу.

3. Все овощи, кроме свеклы, нарезаем мелким кубиком и складываем в кастрюлю. Туда же нарезаем яйца.

4. Свеклу натираем на большой терке и отправляем в кастрюлю.

5. Мелко нарезаем зелень.

6. В кастрюлю добавляем соль, перец и немного лимонной кислоты, горчицу и майонез.

7. Все тщательно перемешиваем и заливаем бульоном, в котором варилось куриное филе.

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