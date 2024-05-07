Свекольный рулет с селедкой для перекуса и праздничного стола: рецепт легкого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Из свеклы можно готовить не только салаты, но и закуски, соусы, а также намазки, бутерброды и даже выпечку. Еще из нее можно делать основу для бисквитов. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из свекольного бисквита, с сельдью и горчицей.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • отварная свекла – 250 г (натертой)
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 80 г
  • соль – 1/2 ч. л.
  • перец черный молотый
  • масло – 1 ст. л.

Для начинки:

  • сельдь – 200-250 г (филе)
  • сыр сливочный (Филадельфия) – 300 г
  • горчица в зернах – 3-4 ч. л.
  • зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

1️. Натрите на мелкую терку вареную свеклу, переложите в миску.

Свекла для приготовления теста

2️. Белки отделите от желтков осторожно. Белки взбейте до стойкой и пышной пены. Желтки, муку и масло добавьте к натертой свекле и перемешайте.

Белки для блюда

3. Свекольное тесто добавьте в взбитым белкам в 2 этапа и перемешайте лопаткой до однородности.

Свекольное тесто и белки

4. На пергамент выложите свекольное тесто, выровняйте и готовьте в разогретой до 180-190 градусов духовку примерно на 12-15 минут. Готовый рулет охладите 10 минут.

Свекольное тесто

5. Бисквит выложите на пищевую пленку, снимите пергамент, выложите сливочный сыр и смажьте равномерно сыром. 

Свекольный бисквит

6. С одного края выложите селедку нарезанную пополам и горчицу в зернах сверху. Нарезанный зеленый лук нарежьте мелко, посыпьте сверху и заверните плотно рулет, переложите в пищевую пленку и переложите минимум в час холодильник.

Готовый рулет

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