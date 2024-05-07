Что приготовить из свеклы

Свекольный рулет с селедкой для перекуса и праздничного стола: рецепт легкого блюда
Из свеклы можно готовить не только салаты, но и закуски, соусы, а также намазки, бутерброды и даже выпечку. Еще из нее можно делать основу для бисквитов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из свекольного бисквита, с сельдью и горчицей.
Ингредиенты:
- отварная свекла – 250 г (натертой)
- яйца – 3 шт.
- мука – 80 г
- соль – 1/2 ч. л.
- перец черный молотый
- масло – 1 ст. л.
Для начинки:
- сельдь – 200-250 г (филе)
- сыр сливочный (Филадельфия) – 300 г
- горчица в зернах – 3-4 ч. л.
- зеленый лук – пучок
Способ приготовления:
1️. Натрите на мелкую терку вареную свеклу, переложите в миску.
2️. Белки отделите от желтков осторожно. Белки взбейте до стойкой и пышной пены. Желтки, муку и масло добавьте к натертой свекле и перемешайте.
3. Свекольное тесто добавьте в взбитым белкам в 2 этапа и перемешайте лопаткой до однородности.
4. На пергамент выложите свекольное тесто, выровняйте и готовьте в разогретой до 180-190 градусов духовку примерно на 12-15 минут. Готовый рулет охладите 10 минут.
5. Бисквит выложите на пищевую пленку, снимите пергамент, выложите сливочный сыр и смажьте равномерно сыром.
6. С одного края выложите селедку нарезанную пополам и горчицу в зернах сверху. Нарезанный зеленый лук нарежьте мелко, посыпьте сверху и заверните плотно рулет, переложите в пищевую пленку и переложите минимум в час холодильник.
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