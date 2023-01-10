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Свекольный салат без майонеза: какой ингредиент сделает вкус ярким
Салат со свеклой – вкусное и простое в приготовлении блюдо на каждый день. Его можно приготовить без вредного майонеза, заменив растительным маслом, а для яркого вкуса добавить сельдь.
Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом свекловичного салата с селедкой без майонеза.
Ингредиенты:
- филе сельди – 250 г
- консервированный горох – 1 б
- свекла – 2 шт
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
- соль
- масло растительное – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Свеклу заранее отварить или запечь в духовке. В готовом виде порезать средними брусочками.
2. Также порезать брусочками сельдь.
3. Измельчить зелень.
4. Смешать свеклу, рыбу, зелень и горох. Заправить растительным маслом и перемешать.
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