Свекольный салат без майонеза: какой ингредиент сделает вкус ярким

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Свекольный салат без майонеза: какой ингредиент сделает вкус ярким

Салат со свеклой – вкусное и простое в приготовлении блюдо на каждый день. Его можно приготовить без вредного майонеза, заменив растительным маслом, а для яркого вкуса добавить сельдь.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом свекловичного салата с селедкой без майонеза.

Рецепт свекольного салата с сельдью

Ингредиенты:

  • филе сельди – 250 г
  • консервированный горох – 1 б
  • свекла – 2 шт
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
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  • соль
  • масло растительное – 2 ст. л.
Какой салат приготовить со свеклой

Способ приготовления:

1. Свеклу заранее отварить или запечь в духовке. В готовом виде порезать средними брусочками.

2. Также порезать брусочками сельдь.

3. Измельчить зелень.

Салат со свеклой и селедкой без майонеза

4. Смешать свеклу, рыбу, зелень и горох. Заправить растительным маслом и перемешать.

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