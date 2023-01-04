"Варя гуцульская" – это особый старинный салат родом из Буковины. Готовят его со свеклой, фасолью, черносливом и главное – без майонеза. Он очень сытный, вкусный и бюджетный.

Рецепт старинного гуцульского салата со свеклой под названием "Варя гуцульская" был опубликован в одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram.

Ингредиенты:

небольшая свекла – 3 шт

чернослив – 300 г

белая фасоль – 300 г (можно консервированную)

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подсолнечное масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Фасоль заранее замочить на 6-8 часов в холодной воде (лучше на ночь), после – промыть и отварить в подсоленной воде примерно 1 час. Охладить. Если вы используете консервированную – просто слейте жидкость из банки.

2. Чернослив замочить крутым кипятком на 15 минут, после – измельчить.

3. Свеклу отварить или запечь в духовке/микроволновке. В готовом виде порезать кубиками.

4. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить растительным маслом.

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