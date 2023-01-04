Свекольный салат без майонеза "Варя гуцульская": как приготовить аутентичное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
5,6 т.
Свекольный салат без майонеза 'Варя гуцульская': как приготовить аутентичное блюдо

"Варя гуцульская" – это особый старинный салат родом из Буковины. Готовят его со свеклой, фасолью, черносливом и главное – без майонеза. Он очень сытный, вкусный и бюджетный.

Рецепт старинного гуцульского салата со свеклой под названием "Варя гуцульская" был опубликован в одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram.

Рецепт свекольного салата ''Варя гуцульская''

Ингредиенты:

  • небольшая свекла – 3 шт
  • чернослив – 300 г
  • белая фасоль – 300 г (можно консервированную)
Видео дня
  • подсолнечное масло
  • соль, перец
Салат со свеклой, фасолью и черносливом без майонеза

Способ приготовления:

1. Фасоль заранее замочить на 6-8 часов в холодной воде (лучше на ночь), после – промыть и отварить в подсоленной воде примерно 1 час. Охладить. Если вы используете консервированную – просто слейте жидкость из банки.

2. Чернослив замочить крутым кипятком на 15 минут, после – измельчить.

3. Свеклу отварить или запечь в духовке/микроволновке. В готовом виде порезать кубиками.

Салат ''Варя гуцульская'' со свеклой и фасолью

4. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить растительным маслом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты