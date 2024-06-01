Если у вас после приготовления какого-нибудь блюда осталась отварная свекла, почему бы не превратить ее в вкусный салат? В результате вы получите вкуснейший салат из продуктов, которые есть в холодильнике у каждого.

Как правильно приготовить свекольный салат так, чтобы создать настоящий гастрономический шедевр, хорошо знает фудблогер с ником zhuravlina cooking. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты еще понадобятся.

Ингредиенты

Свекла вареная – 2-3 шт

Яйца вареные – 3 шт.

Твердый сыр – 120 гр

Грецкие орехи жареные – 100 гр

Чеснок – 2-3 зуб

Чернослив – 80-100 гр

Майонез – 2-3 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Отварную свеклу, яйца и твердый сыр натираем на большой терке.

2. Промытый и предварительно замоченный чернослив нарезаем кубиками. Составляем все ингредиенты в глубокую емкость.

3. Чеснок натираем на мелкой терке и добавляем в будущий салат.

4. Заправляем салат майонезом, добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем.

5. Выкладываем салат в разъемную форму и присыпаем сверху орехами.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные варианты салатов: