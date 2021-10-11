Светлана Фус назвала 12 продуктов, которые являются наилучшими природными антиоксидантами

От того, что мы едим и как – полностью зависит наше здоровье. Диетологи советуют в первую очередь выбирать не вкусную, а полезную еду, которая богата витаминами и необходимыми микроэлементами. К тому же не стоит забывать, что есть продукты, которые являются ценными природными антиоксидантами.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook подробно рассказала, какие же продукты являются природными антиоксидантами и как их правильно есть.

Природные антиоксиданты

Стоит отметить, что это прежде всего β-каротин, витамин С, витамин Е, ликопен (в томатах).

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К ним также относят полифенолы:

флавины и флавоноиды (часто встречаются в овощах)

танины (в какао, кофе, чай)

антоцианы (в красных ягодах)

Содержание антиоксидантов в продуктах выражают в ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), эта единица показывает степень антиоксидантной активности (способности подавлять действие свободных радикалов).

Чем выше индекс ORAC – тем эффективнее продукт борется со свободными радикалами и обладает большей антиоксидантной "силой"

Фус отметила, что богатым источником антиоксидантов есть все фрукты и овощи.

"Большая часть их находится в луке, чесноке, в листовой капусте, шпинате, фасоли, помидорах, брокколи, капусте, свекле, фасоли, а также в яблоках, винограде, черноплодной рябине, ежевике, цитрусовых, киви, клубники, а также в орехах и специях – куркуме, имбире, корицы, гвоздике, тмине и какао", – заявила диетолог.

Диетолог также добавила, что каждый день нужно есть овощи и фрукты – около 400-500 г.

"И еще скажу, хотя пока нет официальных норм для потребления антиоксидантов, добавляйте в меню как можно больше любых продуктов-антиоксидантов. Чтобы было не менее 400 – 500 г овощей, фруктов и ягод в день!", – уточнила Светлана Фус.

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