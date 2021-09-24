Светлана Фус рассказала, почему обязательно нужно есть грецкие орехи

Грецкие орехи – ценные и необходимые для организма продукты, их можно назвать самым настоящим кладезем витаминов, микроэлементов и питательных веществ. В них много кальция, калия, магния, железа, фосфора и другие минералов, которые необходимы организму, особенно в осенний период. К тому же их можно есть как в сыром виде, так и в сушеном, добавлять в салаты, десерты, пироги, делать полезные сладости.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, почему греческие орехи так полезны и сколько их нужно съедать в день.

Эксперт отметил, что есть их лучше всего свежими, а не жареными, так они будут очень полезными.

От тепловой обработки большинство полезных свойств ореховых зерен теряются.

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Фус добавила, что стоит покупать греческие орехи только в скорлупе, так как уже очищенные могут окисляться и при этом потеряют большинство своих полезных свойств и к тому же – теряют приятный вкус.

Желательно приобретать орехи в скорлупе. Очищенные и упакованные в пакеты они быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Употреблять их нужно очищенными и сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е.

Диетолог отметила, что лучше есть орехи без ничего – без меда и соли, так они будут наиболее полезными.

Подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи – тоже не лучший выбор.

"Некоторые люди избегают орехов через страх лишнего веса. Действительно, орехи – высококалорийный продукт – 690 ккал/100 г.", – добавила Фус.

Диетолог отметила, что не стоит ними сильно и увлекаться, так как это достаточно калорийный продукт, в день можно смело съедать горсть.

Доказательством пользы есть то, что люди, которые употребляют горсть орехов в день, имеют низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней и ниже риск преждевременной смерти

Также эксперт добавила, что такой защитный эффект орехов происходит, если употреблять их 20 г в день.

Это касается употребления всех видов орехов, а не какого-то в отдельности. Такое количество не мешает вашей фигуре, и не вызывает тяжести в желудке.

Фус напомнила, что несмотря на всю пользу орехов, они являются еще и высокоаллергенным продуктом.

Нужно быть осторожным тем людям, которые имеют склонность к белковой аллергии, а также непереносимость к другим видам орехов. Есть противопоказания при заболеваниях ЖКТ, некоторых кожных заболеваниях, при гиперфункции щитовидной железы.

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