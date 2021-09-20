Светлана Фус поделилась рецептом полезного и вкусного бананового десерта

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезный и вкусный банановый десерт

Кто б не хотел есть десерты, пироги, конфеты, мороженое и при этом не набирать лишний вес – безусловно таких мало. С приходом осени и первых холодов каждый на себе ощутил потребность в сытных завтраках, обедах, ужинах и даже перекусах. Но не стоит забывать и о том, что всего должно быть в меру и лучше всего сейчас – пока есть сезонные овощи и фрукты, готовить полезные блюда из них и десерты – не исключение.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Facebook рецептом полезного и очень вкусного бананового десерта, который вы приготовите всего за 12 минут.

Ингредиенты:

  • бананы – 2 шт.

  • яйца – 1 шт.

  • грецкие орехи – 2 шт.

  • клюква – 2-4 шт.

  • мед – 1/2 ч. л.

  • козий сыр – 20 г

  • корица – 1/2 ч. л.

  • лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Бананы почистите и разрежьте вдоль на 2 части.

  2. Выложите в форму для запекания.

  3. Смешайте сок лимона с медом, корицей и яйцом, хорошо смажьте этой смесью бананы.

  4. Сверху присыпьте измельченным орехом, клюквой и козьим сыром, отправьте в духовку на 10-12 минут.

Десерт лучше есть сразу – горячим.

Легкий банановый десерт
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