Салат – это идеальное блюдо для весеннего периода. Употребляя такую пищу, вы разгружаете организм и обогащаете его витаминами, что очень нужно после зимы. Здесь можно объединить много зелени, овощей, разнообразных семян, а также сыр.

Идея приготовления хрустящего весеннего салата опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram.

Ингредиенты:

салат (айсберг, ромен, другой)

микс зеленый

перец красный сладкий

помидоры черри

лук порей

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сельдерей

миндаль/грецкий орех/семена подсолнуха/семена тыквы (берете то, что имеете)

сыр халуми

Ингредиенты для соуса:

масло оливковое

сок лимона

соль/соевый соус (можно добавить оба ингредиента)

горчица в зернах (дижонская или французская)

мед

Способ приготовления:

1. Овощи и зелень промыть и нарезать.

2. Орешки/семена подсушить на сковороде.

3. Для соуса смешать все необходимые ингредиенты, не бойтесь добавлять мед, потому что сладкий соус очень удачно сочетается с салатом.

4. Выложите в миску или большую посуду все овощи и зелень, добавьте соус и хорошо вымешайте.

5. На оливковом масле поджарьте сыр халуми, немного посолив. Жарьте до золотистой корочки.

6. На готовый салат выложите сыр, посыпьте поджаренными орешками или семенами.

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