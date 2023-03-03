Свежий салат с зеленью и овощами: нужно есть именно весной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Свежий салат с зеленью и овощами: нужно есть именно весной

Салат – это идеальное блюдо для весеннего периода. Употребляя такую пищу, вы разгружаете организм и обогащаете его витаминами, что очень нужно после зимы. Здесь можно объединить много зелени, овощей, разнообразных семян, а также сыр.

Идея приготовления хрустящего весеннего салата опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram.

Свежий салат с зеленью и овощами: нужно есть именно весной

Ингредиенты:

  • салат (айсберг, ромен, другой)
  • микс зеленый
  • перец красный сладкий
  • помидоры черри
  • лук порей
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  • сельдерей
  • миндаль/грецкий орех/семена подсолнуха/семена тыквы (берете то, что имеете)
  • сыр халуми

Ингредиенты для соуса:

  • масло оливковое
  • сок лимона
  • соль/соевый соус (можно добавить оба ингредиента)
  • горчица в зернах (дижонская или французская)
  • мед

Способ приготовления:

Свежий салат с зеленью и овощами: нужно есть именно весной

1. Овощи и зелень промыть и нарезать.

Свежий салат с зеленью и овощами: нужно есть именно весной

2. Орешки/семена подсушить на сковороде.

Свежий салат с зеленью и овощами: нужно есть именно весной

3. Для соуса смешать все необходимые ингредиенты, не бойтесь добавлять мед, потому что сладкий соус очень удачно сочетается с салатом.

Свежий салат с зеленью и овощами: нужно есть именно весной

4. Выложите в миску или большую посуду все овощи и зелень, добавьте соус и хорошо вымешайте.

5. На оливковом масле поджарьте сыр халуми, немного посолив. Жарьте до золотистой корочки.

Свежий салат с зеленью и овощами: нужно есть именно весной

6. На готовый салат выложите сыр, посыпьте поджаренными орешками или семенами.

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