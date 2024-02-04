Приготовив свиную вырезку в шубке из бекона по рецепту звездного шефа Татьяны Литвиновой вы получите невероятно аппетитное и изысканное блюдо. Оно придется по вкусу всем, кто обожает мясные сочные блюда.

Шеф-повар рассказала подробно, как приготовить это блюдо и что делать, чтобы оно получилось максимально ароматным и наполненным вкусом. Рецептом свиной вырезки в беконе Татьяна Литвинова поделилась в Instagram.

Ингредиенты:

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Свиная вырезка – 1 шт

Горчица – 1 ч.л.

Бекон – 250 гр

Масло сливочное – 30 гр

Томатный соус – 30 гр

Соль – ½ ч.л.

Чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления

1. Свиную вырезку зачищаем от плёнки. Излишний жир срезать не нужно.

2. Делаем на вырезке продольные надрезы, не дорезая до конца.

3. Растопленное сливочное масло смешиваем с горчицей и томатным соусом (не пастой). Добавляем соль, перец и чеснок. Тщательно перемешиваем.

4. Выкладываем на противень слой фольги, а сверху него слой пергамента. Бекон выкладываем на пергамент сплошным слоем во всю длину вырезки (см.фото).

5. Выкладываем вырезку на бекон и щедро смазываем ее маринадом со всех сторон, заходя в каждый разрез.

6. Заворачиваем бекон с вырезкой в пергамент, а затем в фольгу. Плотно закручиваем фольгу с обеих сторон, как конфету. Переворачиваем сверток так, чтобы бекон оказался сверху.

7. Оставляем вырезку мариноваться минимум в час. Можно оставить на ночь.

8. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

9. Разрезаем фольгу и пергамент вдоль и снова отправляем в духовку на 10 минут или до образования румяной корочки.

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