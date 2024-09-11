Свинина будет очень мягкой и сочной: как приготовить мясо с черносливом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Свинина будет очень мягкой и сочной: как приготовить мясо с черносливом

Свинина в сочетании с черносливом – это подлинный взрыв вкусов. Мясо становится очень ароматным, сочным и пикантным. И готовится такое изысканное блюдо прямо на сковороде.

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Идея приготовления сочной свинины с черносливом опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Также вам понадобится много сезонных овощей.

Свинина будет очень мягкой и сочной: как приготовить мясо с черносливом

Ингредиенты:

  • мясо (лопатка свинины) – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • капуста – 0,5 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • сахар – 1 ч.л.
  • лавровые листья – 1 шт.
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • чернослив – 10 шт.

Способ приготовления:

Свинина будет очень мягкой и сочной: как приготовить мясо с черносливом

1. Мясо порезать на полоски.

2. На сковороду влить растительное масло и всыпать мясо.

3. Поджарить до побелки.

Свинина будет очень мягкой и сочной: как приготовить мясо с черносливом

4. Добавить нарезанный на средние кубики лук.

5. Несколько минут пожарить.

Свинина будет очень мягкой и сочной: как приготовить мясо с черносливом

6. Добавить нарезанную на полоски морковь и еще тушить несколько минут.

7. Капусту нарезать и немного помять руками.

Свинина будет очень мягкой и сочной: как приготовить мясо с черносливом

8. Всыпать во все ингредиенты.

9. Добавить соль, сахар, всыпать пасту.

Свинина будет очень мягкой и сочной: как приготовить мясо с черносливом

10. Все перемешать, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне.

11. За несколько минут до готовности добавить чернослив, лавровые листья и перец.

Свинина будет очень мягкой и сочной: как приготовить мясо с черносливом

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