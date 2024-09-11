Свинина будет очень мягкой и сочной: как приготовить мясо с черносливом
Свинина в сочетании с черносливом – это подлинный взрыв вкусов. Мясо становится очень ароматным, сочным и пикантным. И готовится такое изысканное блюдо прямо на сковороде.
Идея приготовления сочной свинины с черносливом опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Также вам понадобится много сезонных овощей.
Ингредиенты:
- мясо (лопатка свинины) – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- капуста – 0,5 шт.
- соль, перец – по вкусу
- сахар – 1 ч.л.
- лавровые листья – 1 шт.
- томатная паста – 3 ст.л.
- чернослив – 10 шт.
Способ приготовления:
1. Мясо порезать на полоски.
2. На сковороду влить растительное масло и всыпать мясо.
3. Поджарить до побелки.
4. Добавить нарезанный на средние кубики лук.
5. Несколько минут пожарить.
6. Добавить нарезанную на полоски морковь и еще тушить несколько минут.
7. Капусту нарезать и немного помять руками.
8. Всыпать во все ингредиенты.
9. Добавить соль, сахар, всыпать пасту.
10. Все перемешать, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне.
11. За несколько минут до готовности добавить чернослив, лавровые листья и перец.
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