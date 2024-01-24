Свиными ребрышками можно удивить только в том случае, если они приготовлены по необычному рецепту и выглядят очень красиво. А все потому, что существуют сотни разнообразных рецептов приготовления этого блюда. У каждого человека есть собственный любимый рецепт, который больше всего нравится.

Однако известная шеф-повар Татьяна Литвинова уверена, что приготовив ребрышки в томатной глазури, они станут самым любимым из всех блюдом и запомнятся надолго. Томленая свинина получается такой нежной, что распадается на волокна, а насыщенный вкус томатов отлично дополняет мясо. Рецептом свиных ребрышек в томатной глазури она поделилась в Instagram.

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Ингредиенты

Свиные ребра – 1 кг

Соль – 7 гр

Черный перец – 3 гр

Ингредиенты для грязи

Томатное пюре – 100 гр

Мед – 1 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Ленту свиных ребрышек промываем под водой и снимаем с нее пленку и лишний жир.

2. Добавляем соль, перец и молотый кориандр. Заворачиваем ленту ребрышек в фольгу и ставим запекаться при 200 градусах на 1,5 часа.

3. Переходим к приготовлению глазури. Томатное пюре смешиваем с медом и соевым соусом и острой горчицей. Перемешиваем до однородности.

4. Разворачиваем фольгу в которой готовились ребрышки, и смазываем их глазурью с обеих сторон.

5. Отправляем ребра в духовку, разогретую до 200 градусов на 10-15 минут.

6. Вынимаем ребра и еще раз смазываем соусом.

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