Сымый вкусный печеночный торт, который точно не будет горчить: в чем секрет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сымый вкусный печеночный торт, который точно не будет горчить: в чем секрет

Печеночный торт – довольно популярное блюдо, которое часто готовят из печени. Из мяса нужно просто сделать жидкое тесто и пожарить из него блины. В массу для жарки важно добавить один простой ингредиент, чтобы печень не горчила и была мягкой.

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Идея приготовления самого вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Для блюда вам понадобится молоко.

Сымый вкусный печеночный торт, который точно не будет горчить: в чем секрет

Ингредиенты для печеночных блинов:

  • печень (куриная) – 700 г
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 250 г
  • соль – 1 ч.л.
  • перец черный
  • масло – 2 ст.л.
  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • майонез – 300 г
  • сырок сливочный - 70 г
  • чеснок – 4-5 зубчиков (добавлять по своему вкусу)

Способ приготовления:

Сымый вкусный печеночный торт, который точно не будет горчить: в чем секрет

1. Печень помыть и почистить от плёнки.

2. К печени добавить яйца, молоко, соль, перец, масло, муку, разрыхлитель.

3. Блендером взбить массу до однородного состояния.

Сымый вкусный печеночный торт, который точно не будет горчить: в чем секрет

4. Разогреть сковороду.

5. Смазать ее растительным маслом.

6. Обжарить блины с каждой стороны до готовности.

Сымый вкусный печеночный торт, который точно не будет горчить: в чем секрет

7. Смазывать сковороду растительным маслом перед каждым блином не обязательно.

8. Для начинки в майонез добавить натертый чеснок и творожок.

9. Взбить блендером до однородного состояния.

Сымый вкусный печеночный торт, который точно не будет горчить: в чем секрет

10. Собрать торт.

11. Каждый блинчик смазать майонезной начинкой.

12. Украсить торт и поставить его на время в холодильник.

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