Печеночный торт – довольно популярное блюдо, которое часто готовят из печени. Из мяса нужно просто сделать жидкое тесто и пожарить из него блины. В массу для жарки важно добавить один простой ингредиент, чтобы печень не горчила и была мягкой.

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Идея приготовления самого вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Для блюда вам понадобится молоко.

Ингредиенты для печеночных блинов:

печень (куриная) – 700 г

яйца – 2 шт.

молоко – 250 г

соль – 1 ч.л.

перец черный

масло – 2 ст.л.

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

майонез – 300 г

сырок сливочный - 70 г

чеснок – 4-5 зубчиков (добавлять по своему вкусу)

Способ приготовления:

1. Печень помыть и почистить от плёнки.

2. К печени добавить яйца, молоко, соль, перец, масло, муку, разрыхлитель.

3. Блендером взбить массу до однородного состояния.

4. Разогреть сковороду.

5. Смазать ее растительным маслом.

6. Обжарить блины с каждой стороны до готовности.

7. Смазывать сковороду растительным маслом перед каждым блином не обязательно.

8. Для начинки в майонез добавить натертый чеснок и творожок.

9. Взбить блендером до однородного состояния.

10. Собрать торт.

11. Каждый блинчик смазать майонезной начинкой.

12. Украсить торт и поставить его на время в холодильник.

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