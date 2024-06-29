Сымый вкусный печеночный торт, который точно не будет горчить: в чем секрет
Печеночный торт – довольно популярное блюдо, которое часто готовят из печени. Из мяса нужно просто сделать жидкое тесто и пожарить из него блины. В массу для жарки важно добавить один простой ингредиент, чтобы печень не горчила и была мягкой.
Идея приготовления самого вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Для блюда вам понадобится молоко.
Ингредиенты для печеночных блинов:
- печень (куриная) – 700 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 250 г
- соль – 1 ч.л.
- перец черный
- масло – 2 ст.л.
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- майонез – 300 г
- сырок сливочный - 70 г
- чеснок – 4-5 зубчиков (добавлять по своему вкусу)
Способ приготовления:
1. Печень помыть и почистить от плёнки.
2. К печени добавить яйца, молоко, соль, перец, масло, муку, разрыхлитель.
3. Блендером взбить массу до однородного состояния.
4. Разогреть сковороду.
5. Смазать ее растительным маслом.
6. Обжарить блины с каждой стороны до готовности.
7. Смазывать сковороду растительным маслом перед каждым блином не обязательно.
8. Для начинки в майонез добавить натертый чеснок и творожок.
9. Взбить блендером до однородного состояния.
10. Собрать торт.
11. Каждый блинчик смазать майонезной начинкой.
12. Украсить торт и поставить его на время в холодильник.
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