Сыр лабне, готовящийся из греческого йогурта: вкусная альтернатива привычным продуктам
Сыр лабне – сыр, который готовят из греческого йогурта. Он обладает легким сливочным вкусом с небольшой кислинкой. Его обязательно нужно отведать.
Рецептом приготовления лабного сыра поделилась фудблогер Валентина Кущ. В Instagram она также поведала все секреты этого рецепта.
Ингредиенты
- Греческий йогурт от 10% – 600 гр
- Соль – щепотка
- Сухой чеснок
- Прованские травы
- Паприка обычно и копченая
- Масло
Способ приготовления
1.Йогурт смешиваем с щепоткой соли и чесноком. Хорошо перемешиваем.
2. Выкладываем йогурт на чистое полотенце, завязываем, выжимаем, кладем в сито, сито в миску и сверху ставим вес, чтобы стекла вся жидкость. Оставляем так минимум на ночь в холодильнике, а лучше в сутки.
3. Достаем из холодильника. По возможности еще раз руками отжимаем лишнюю жидкость.
4. Влажными руками формируем шарики. Каждый шарик отдельно обкатываем в специях.
5. Составляем сыр в банке, заливаем маслом и закрываем крышкой. Так сыр будет дольше храниться.
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