Сыр лабне, готовящийся из греческого йогурта: вкусная альтернатива привычным продуктам

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Сыр лабне, готовящийся из греческого йогурта: вкусная альтернатива привычным продуктам

Сыр лабне – сыр, который готовят из греческого йогурта. Он обладает легким сливочным вкусом с небольшой кислинкой. Его обязательно нужно отведать.

Рецептом приготовления лабного сыра поделилась фудблогер Валентина Кущ. В Instagram она также поведала все секреты этого рецепта.

Сыр лабне, готовящийся из греческого йогурта: вкусная альтернатива привычным продуктам

Ингредиенты

  • Греческий йогурт от 10% – 600 гр
  • Соль – щепотка
  • Сухой чеснок
  • Прованские травы
  • Паприка обычно и копченая
  • Масло
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Способ приготовления

1.Йогурт смешиваем с щепоткой соли и чесноком. Хорошо перемешиваем.

Сыр лабне, готовящийся из греческого йогурта: вкусная альтернатива привычным продуктам

2. Выкладываем йогурт на чистое полотенце, завязываем, выжимаем, кладем в сито, сито в миску и сверху ставим вес, чтобы стекла вся жидкость. Оставляем так минимум на ночь в холодильнике, а лучше в сутки.

Сыр лабне, готовящийся из греческого йогурта: вкусная альтернатива привычным продуктам

3. Достаем из холодильника. По возможности еще раз руками отжимаем лишнюю жидкость.

4. Влажными руками формируем шарики. Каждый шарик отдельно обкатываем в специях.

Сыр лабне, готовящийся из греческого йогурта: вкусная альтернатива привычным продуктам

5. Составляем сыр в банке, заливаем маслом и закрываем крышкой. Так сыр будет дольше храниться.

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