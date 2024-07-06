Сырая аджика из чили – это очень вкусное и легкое в приготовлении блюдо. Благодаря своим особым свойствам, она станет отличной закуской и даже немного согреет.

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Фудблогер Лиза Глинская в Instagram рассказала, как приготовить сырую аджику с перцем чили. А поскольку блюдо не нуждается в термической обработке, его с легкостью можно приготовить, когда нет электроснабжения.

Ингредиенты

Томаты – 1 кг

Болгарский перец – 1 кг

Чеснок – 100 гр

Перец чили – 100 гр

Соль – 20 гр

Сахар – 20 гр

Уксус 9% – 80 мл

Способ приготовления

1. Моем, нарезаем перец и томаты.

2. Чистим чеснок, разрезаем зубчик вдоль и удаляем серединку. Остроту аджики можно контролировать, добавляя больше или меньше чеснока и перца чили.

3. Нарезаем острый перец чили.

4. Измельчаем все это с помощью мясорубки или блендера.

5. Переливаем в миску, добавляем сахар, соль и уксус. Хорошо перемешиваем, чтобы растворить соль и сахар.

6. Убираем пенку с помощью ложки.

7. Разливаем аджику по баночкам, закрываем крышками.

8. Храним в холодильнике до одного года.

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