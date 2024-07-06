Сырая аджика из чили: как приготовить без света
Сырая аджика из чили – это очень вкусное и легкое в приготовлении блюдо. Благодаря своим особым свойствам, она станет отличной закуской и даже немного согреет.
Фудблогер Лиза Глинская в Instagram рассказала, как приготовить сырую аджику с перцем чили. А поскольку блюдо не нуждается в термической обработке, его с легкостью можно приготовить, когда нет электроснабжения.
Ингредиенты
- Томаты – 1 кг
- Болгарский перец – 1 кг
- Чеснок – 100 гр
- Перец чили – 100 гр
- Соль – 20 гр
- Сахар – 20 гр
- Уксус 9% – 80 мл
Способ приготовления
1. Моем, нарезаем перец и томаты.
2. Чистим чеснок, разрезаем зубчик вдоль и удаляем серединку. Остроту аджики можно контролировать, добавляя больше или меньше чеснока и перца чили.
3. Нарезаем острый перец чили.
4. Измельчаем все это с помощью мясорубки или блендера.
5. Переливаем в миску, добавляем сахар, соль и уксус. Хорошо перемешиваем, чтобы растворить соль и сахар.
6. Убираем пенку с помощью ложки.
7. Разливаем аджику по баночкам, закрываем крышками.
8. Храним в холодильнике до одного года.
На OBOZ.UA можно найти разные рецепты аджики: