Сырая аджика из перца на зиму: можно хранить в холодильнике до двух лет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
618
Сырая аджика из перца на зиму: можно хранить в холодильнике до двух лет

Именно сырой способ приготовления аджики самый быстрый, ведь он не нуждается в термической обработке продуктов. И, при этом. соус может храниться в холодильнике до двух лет. Очень вкусно подавать с мясом, макаронами и другими блюдами.

Идея приготовления сырой аджики из перца опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Особую пикантность добавляет чеснок.

Сырая аджика из перца на зиму: можно хранить в холодильнике до двух лет

Ингредиенты:

  • болгарский красный перец – 1,5 кг
  • чеснок – 300 г
Видео дня
  • уксус 9% – 100 г
  • сахар – 8 ст.л.
  • соль – 2 ст.л.
  • горький красный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сырая аджика из перца на зиму: можно хранить в холодильнике до двух лет

1. Перец и чеснок почистить.

Сырая аджика из перца на зиму: можно хранить в холодильнике до двух лет

2. Измельчить на мясорубке.

Сырая аджика из перца на зиму: можно хранить в холодильнике до двух лет

3. Добавить специи, размешать.

4. Разлить в сухие и чистые банки.

Сырая аджика из перца на зиму: можно хранить в холодильнике до двух лет

5. Накрыть пластмассовыми крышками и ставить в холодильник. Очень вкусно из мяса или просто с кусочком свежего хлеба.

Сырая аджика из перца на зиму: можно хранить в холодильнике до двух лет

6. Может храниться в холодильнике до 2-х лет и становится еще вкуснее. Из этой порции выходит 2 литра.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты