Сырая аджика из перца на зиму: можно хранить в холодильнике до двух лет
Именно сырой способ приготовления аджики самый быстрый, ведь он не нуждается в термической обработке продуктов. И, при этом. соус может храниться в холодильнике до двух лет. Очень вкусно подавать с мясом, макаронами и другими блюдами.
Идея приготовления сырой аджики из перца опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Особую пикантность добавляет чеснок.
Ингредиенты:
- болгарский красный перец – 1,5 кг
- чеснок – 300 г
- уксус 9% – 100 г
- сахар – 8 ст.л.
- соль – 2 ст.л.
- горький красный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Перец и чеснок почистить.
2. Измельчить на мясорубке.
3. Добавить специи, размешать.
4. Разлить в сухие и чистые банки.
5. Накрыть пластмассовыми крышками и ставить в холодильник. Очень вкусно из мяса или просто с кусочком свежего хлеба.
6. Может храниться в холодильнике до 2-х лет и становится еще вкуснее. Из этой порции выходит 2 литра.
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