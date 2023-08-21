Именно сырой способ приготовления аджики самый быстрый, ведь он не нуждается в термической обработке продуктов. И, при этом. соус может храниться в холодильнике до двух лет. Очень вкусно подавать с мясом, макаронами и другими блюдами.

Идея приготовления сырой аджики из перца опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Особую пикантность добавляет чеснок.

Ингредиенты:

болгарский красный перец – 1,5 кг

чеснок – 300 г

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уксус 9% – 100 г

сахар – 8 ст.л.

соль – 2 ст.л.

горький красный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перец и чеснок почистить.

2. Измельчить на мясорубке.

3. Добавить специи, размешать.

4. Разлить в сухие и чистые банки.

5. Накрыть пластмассовыми крышками и ставить в холодильник. Очень вкусно из мяса или просто с кусочком свежего хлеба.

6. Может храниться в холодильнике до 2-х лет и становится еще вкуснее. Из этой порции выходит 2 литра.

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