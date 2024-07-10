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Сырая аджика из сладкого и острого перца: идеальный соус к мясу
Домашнюю аджику можно есть в сыром и вареном виде, как и готовить можно сильно острой, если любите, а также добавлять и сладкий перец и морковь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашней аджики из сладкого перца, с уксусом, острым перцем.
Ингредиенты:
- 1,5 кг сладкого перца
- 150 г острого перца
- 300 г чеснока
- 300 мл уксуса 9%
- 2 ст л соли без горки
- 16 ст л сахара
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку, перемешайте, добавьте уксус, сахар, соль, еще раз перемешайте и разлейте по банкам.
2. Храните аджику в холодильнике или холодном подвале.
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