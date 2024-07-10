Домашнюю аджику можно есть в сыром и вареном виде, как и готовить можно сильно острой, если любите, а также добавлять и сладкий перец и морковь.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашней аджики из сладкого перца, с уксусом, острым перцем.

Ингредиенты:

1,5 кг сладкого перца

150 г острого перца

300 г чеснока

300 мл уксуса 9%

2 ст л соли без горки

16 ст л сахара

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку, перемешайте, добавьте уксус, сахар, соль, еще раз перемешайте и разлейте по банкам.

2. Храните аджику в холодильнике или холодном подвале.

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