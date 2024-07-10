Сырая аджика из сладкого и острого перца: идеальный соус к мясу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сырая аджика из сладкого и острого перца: идеальный соус к мясу

Домашнюю аджику можно есть в сыром и вареном виде, как и готовить можно сильно острой, если любите, а также добавлять и сладкий перец и морковь.

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Из чего приготовить аджику

Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашней аджики из сладкого перца, с уксусом, острым перцем.

Домашняя аджика

Ингредиенты:

  • 1,5 кг сладкого перца
  • 150 г острого перца
  • 300 г чеснока
  • 300 мл уксуса 9%
  • 2 ст л соли без горки
  • 16 ст л сахара

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку, перемешайте, добавьте уксус, сахар, соль, еще раз перемешайте и разлейте по банкам.

Приготовление аджики

2. Храните аджику в холодильнике или холодном подвале.

Готовая сырая аджика

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