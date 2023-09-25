Сырая аджика: как приготовить пикантную приправу на зиму
Сырая аджика – очень пикантная приправа, которая придаст острое ощущение к любому блюду. Если правильно приготовить и соблюдать все пропорции, то у вас получится одновременно и соус, и подливка к мясным или рыбным блюдам, а также паста к салатам и супам. Эта заправка популярна в Грузии и других странах Кавказа, где используется во многих традиционных блюдах.
В одном из кулинарных блогов (@vitala_foodblog ) в Instagram был опубликован рецепт сырой аджики.
Ингредиенты:
- 1,5 кг. сладкого перца (нетто)
- 150 г острого перца (отрезать только хвостики)
- 300 г. чеснока
- 300 мл. уксуса 9%
- 2 ст. л соли без горки
- 16 ст. л сахара
Способ приготовления:
1. Нарезать на небольшие кусочки 150 г острого перца, чтобы аджика была острой, вы можете отрезать только хвостики от перца, нарезать 1,5 кг. сладкий перец, почистить чеснок.
2. Перемолоть через мясорубку сладкий и острый перец, а также чеснок.
3. К перемолотым ингредиентам добавить 2 ст.л соли и 16 ст.л сахара и 300 мл. уксуса 9%.
4. Перемешать и разлить по банкам.
5. Хранить аджику в холодильнике или холодном подвале.
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