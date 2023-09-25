Сырая аджика – очень пикантная приправа, которая придаст острое ощущение к любому блюду. Если правильно приготовить и соблюдать все пропорции, то у вас получится одновременно и соус, и подливка к мясным или рыбным блюдам, а также паста к салатам и супам. Эта заправка популярна в Грузии и других странах Кавказа, где используется во многих традиционных блюдах.

В одном из кулинарных блогов (@vitala_foodblog ) в Instagram был опубликован рецепт сырой аджики.

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Ингредиенты:

1,5 кг. сладкого перца (нетто)

150 г острого перца (отрезать только хвостики)

300 г. чеснока

300 мл. уксуса 9%

2 ст. л соли без горки

16 ст. л сахара

Способ приготовления:

1. Нарезать на небольшие кусочки 150 г острого перца, чтобы аджика была острой, вы можете отрезать только хвостики от перца, нарезать 1,5 кг. сладкий перец, почистить чеснок.

2. Перемолоть через мясорубку сладкий и острый перец, а также чеснок.

3. К перемолотым ингредиентам добавить 2 ст.л соли и 16 ст.л сахара и 300 мл. уксуса 9%.

4. Перемешать и разлить по банкам.

5. Хранить аджику в холодильнике или холодном подвале.

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