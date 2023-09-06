Сырая аджика – это один из самых простых вариантов консервации на зиму. Ее не нужно проваривать, охлаждать. а затем снова проваривать. Все, что достаточно сделать – это сбить блендером чистые и порезанные овощи, а также добавить консерванты.

Идея приготовления сырой аджики без термообработки опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. И даже банки стерилизовать не нужно.

Ингредиенты:

помидоры – 250 г

перец болгарский 250 г

перец острый 30 г

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чеснок – 30 г

соль – 2 ч.л.

сахар – 40 г

яблочный уксус – 55 мл

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты промойте.

2. Внимательно просмотрите, чтобы овощи были не повреждены и не испорчены, потому что эта аджика без термообработки и если у вас испорчен помидор или перец – стоять она не будет.

3. Все взбейте блендером или перекрутите через мясорубку.

4. Разложите в чистые сухие банки.

5. Закрутите крышкой и отправьте в холодильник.

6. Из этой порции выходит 3 баночки по 200 г.

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