Сырая аджика на зиму, которую не нужно варить: может храниться в холодильнике

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сырая аджика на зиму, которую не нужно варить: может храниться в холодильнике

Сырая аджика – это один из самых простых вариантов консервации на зиму. Ее не нужно проваривать, охлаждать. а затем снова проваривать. Все, что достаточно сделать – это сбить блендером чистые и порезанные овощи, а также добавить консерванты.

Идея приготовления сырой аджики без термообработки опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. И даже банки стерилизовать не нужно.

Сырая аджика на зиму, которую не нужно варить: может храниться в холодильнике

Ингредиенты:

  • помидоры – 250 г
  • перец болгарский 250 г
  • перец острый 30 г
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  • чеснок – 30 г
  • соль – 2 ч.л.
  • сахар – 40 г
  • яблочный уксус – 55 мл

Способ приготовления:

Сырая аджика на зиму, которую не нужно варить: может храниться в холодильнике

1. Все ингредиенты промойте.

2. Внимательно просмотрите, чтобы овощи были не повреждены и не испорчены, потому что эта аджика без термообработки и если у вас испорчен помидор или перец – стоять она не будет.

Сырая аджика на зиму, которую не нужно варить: может храниться в холодильнике

3. Все взбейте блендером или перекрутите через мясорубку.

4. Разложите в чистые сухие банки.

Сырая аджика на зиму, которую не нужно варить: может храниться в холодильнике

5. Закрутите крышкой и отправьте в холодильник.

6. Из этой порции выходит 3 баночки по 200 г.

Сырая аджика на зиму, которую не нужно варить: может храниться в холодильнике

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