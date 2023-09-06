Сырая аджика на зиму, которую не нужно варить: может храниться в холодильнике
Сырая аджика – это один из самых простых вариантов консервации на зиму. Ее не нужно проваривать, охлаждать. а затем снова проваривать. Все, что достаточно сделать – это сбить блендером чистые и порезанные овощи, а также добавить консерванты.
Идея приготовления сырой аджики без термообработки опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. И даже банки стерилизовать не нужно.
Ингредиенты:
- помидоры – 250 г
- перец болгарский 250 г
- перец острый 30 г
- чеснок – 30 г
- соль – 2 ч.л.
- сахар – 40 г
- яблочный уксус – 55 мл
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты промойте.
2. Внимательно просмотрите, чтобы овощи были не повреждены и не испорчены, потому что эта аджика без термообработки и если у вас испорчен помидор или перец – стоять она не будет.
3. Все взбейте блендером или перекрутите через мясорубку.
4. Разложите в чистые сухие банки.
5. Закрутите крышкой и отправьте в холодильник.
6. Из этой порции выходит 3 баночки по 200 г.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: