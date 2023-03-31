Сырная бездрожжевая паска с вишнями и ягодной глазурью: делимся рецептом вкусной праздничной выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт паски

Каждая хозяйка имеет свой самый удачный рецепт праздничной паски. Чаще всего их готовят на дрожжевом тесте, с белковой глазурью. Но, еще очень удачным вариантом будет также сырная паска, а также бездрожжевая. 

Домашняя паска

Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом вкусной бездрожжевой паски с вяленой вишней и с ягодной глазурью. 

Рецепт паски
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Ингредиенты: 

Основа: 

  • творог – 200 г
  • сливочное масло – 100 г
  • яйца – 2 шт. 
  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 8 г
  • вяленые вишни – 2,5 ст. л.

Ягодная глазурь:

  • ягодное пюре – 60 г
  • сахар – 120 г
  • желатин 5 г
  • вода – 25 мл

Способ приготовления:

1. Взбейте масло, добавьте сахар и перемешайте, добавьте яйца и перемешайте. 

Сливочное масло с сахаром

2. Перетрите творог через мелкое сито, добавьте творог к основной массе и перемешайте. Перемешайте муку и разрыхлитель, добавьте к творожной массе, снова перемешайте.

Сыр для приготовления блюда

4. Разрежьте вяленую вишню пополам, добавьте в тесто, перемешайте.

5. Готовое тесто разложите в формы, до половины формы и поставьте в разогретую до 170 С на 35-40 минут.

Приготовление пасок

6. Глазурь: замочите желатин водой, оставьте набухать на 10-15 минут, смешайте готовое ягодное пюре с сахаром, поставьте на маленький огонь и прогрейте, чтобы сахар растаял. После добавьте набухший желатин, перемешайте. После взбейте массу на больших оборотах до полного остывания.

Ягодная глазурь

7. Снимите формы с пасок и покройте тонким слоем глазури, украсьте на свой вкус. И поставьте паску подсыхать н 8-9 часов. 

Вкусная паска з глазурью

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