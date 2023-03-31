Сырная бездрожжевая паска с вишнями и ягодной глазурью: делимся рецептом вкусной праздничной выпечки
Каждая хозяйка имеет свой самый удачный рецепт праздничной паски. Чаще всего их готовят на дрожжевом тесте, с белковой глазурью. Но, еще очень удачным вариантом будет также сырная паска, а также бездрожжевая.
Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом вкусной бездрожжевой паски с вяленой вишней и с ягодной глазурью.
Ингредиенты:
Основа:
- творог – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 8 г
- вяленые вишни – 2,5 ст. л.
Ягодная глазурь:
- ягодное пюре – 60 г
- сахар – 120 г
- желатин 5 г
- вода – 25 мл
Способ приготовления:
1. Взбейте масло, добавьте сахар и перемешайте, добавьте яйца и перемешайте.
2. Перетрите творог через мелкое сито, добавьте творог к основной массе и перемешайте. Перемешайте муку и разрыхлитель, добавьте к творожной массе, снова перемешайте.
4. Разрежьте вяленую вишню пополам, добавьте в тесто, перемешайте.
5. Готовое тесто разложите в формы, до половины формы и поставьте в разогретую до 170 С на 35-40 минут.
6. Глазурь: замочите желатин водой, оставьте набухать на 10-15 минут, смешайте готовое ягодное пюре с сахаром, поставьте на маленький огонь и прогрейте, чтобы сахар растаял. После добавьте набухший желатин, перемешайте. После взбейте массу на больших оборотах до полного остывания.
7. Снимите формы с пасок и покройте тонким слоем глазури, украсьте на свой вкус. И поставьте паску подсыхать н 8-9 часов.
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