Каждая хозяйка имеет свой самый удачный рецепт праздничной паски. Чаще всего их готовят на дрожжевом тесте, с белковой глазурью. Но, еще очень удачным вариантом будет также сырная паска, а также бездрожжевая.

Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом вкусной бездрожжевой паски с вяленой вишней и с ягодной глазурью.

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Ингредиенты:

Основа:

творог – 200 г

сливочное масло – 100 г

яйца – 2 шт.

мука – 150 г

разрыхлитель – 8 г

вяленые вишни – 2,5 ст. л.

Ягодная глазурь:

ягодное пюре – 60 г

сахар – 120 г

желатин 5 г

вода – 25 мл

Способ приготовления:

1. Взбейте масло, добавьте сахар и перемешайте, добавьте яйца и перемешайте.

2. Перетрите творог через мелкое сито, добавьте творог к основной массе и перемешайте. Перемешайте муку и разрыхлитель, добавьте к творожной массе, снова перемешайте.

4. Разрежьте вяленую вишню пополам, добавьте в тесто, перемешайте.

5. Готовое тесто разложите в формы, до половины формы и поставьте в разогретую до 170 С на 35-40 минут.

6. Глазурь: замочите желатин водой, оставьте набухать на 10-15 минут, смешайте готовое ягодное пюре с сахаром, поставьте на маленький огонь и прогрейте, чтобы сахар растаял. После добавьте набухший желатин, перемешайте. После взбейте массу на больших оборотах до полного остывания.

7. Снимите формы с пасок и покройте тонким слоем глазури, украсьте на свой вкус. И поставьте паску подсыхать н 8-9 часов.

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