Сырная кукуруза, как в вашем любимом парке: как легко приготовить дома
Кукуруза с сыром – это очень вкусное блюдо, которое обожают все, от детей до взрослых. Часто ее можно отведать в парках или в других местах для отдыха. Также это блюдо часто используют в качестве закуски.
Как приготовить кукурузу так, чтобы получилась как в вашем любимом парке, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Теперь вы сможете наслаждаться этим блюдом в течение года и лакомиться им в своем уютном доме.
Ингредиенты
- Молодая или консервированная кукуруза
- Твердый сыр – 100 гр
- Крем-сыр– 2 ст.л.
- Сливочное масло – 40 гр
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Кукурузу обрезаем и зернышки поджариваем на растопленном сливочном масле до золотистости.
2. Добавляем в кукурузу сливочный крем-сыр и любимые специи, постоянно помешиваем, чтобы не пригорело.
3. Твердый сыр натираем и добавляем в кукурузу, готовим к моменту, когда сыр растает.
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