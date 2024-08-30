Сырная кукуруза, как в вашем любимом парке: как легко приготовить дома

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Сырная кукуруза, как в вашем любимом парке: как легко приготовить дома

Кукуруза с сыром – это очень вкусное блюдо, которое обожают все, от детей до взрослых. Часто ее можно отведать в парках или в других местах для отдыха. Также это блюдо часто используют в качестве закуски.

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Как приготовить кукурузу так, чтобы получилась как в вашем любимом парке, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Теперь вы сможете наслаждаться этим блюдом в течение года и лакомиться им в своем уютном доме.

Сырная кукуруза, как в вашем любимом парке: как легко приготовить дома

Ингредиенты

  • Молодая или консервированная кукуруза
  • Твердый сыр – 100 гр
  • Крем-сыр– 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 40 гр
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Кукурузу обрезаем и зернышки поджариваем на растопленном сливочном масле до золотистости.

Сырная кукуруза, как в вашем любимом парке: как легко приготовить дома

2. Добавляем в кукурузу сливочный крем-сыр и любимые специи, постоянно помешиваем, чтобы не пригорело.

Сырная кукуруза, как в вашем любимом парке: как легко приготовить дома

3. Твердый сыр натираем и добавляем в кукурузу, готовим к моменту, когда сыр растает.

Сырная кукуруза, как в вашем любимом парке: как легко приготовить дома

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