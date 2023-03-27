Вкусная паска – основной символ светлого и одного из главных праздников православных христиан – Пасхи, которую в Украине будут отмечать 16 апреля. Паски для праздника готовят по абсолютно разных рецептах, а для тех, кто не ест тесто, есть отличная альтернатива – творожная паска, для приготовления которой нужен качественный творог.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом творожной паски с белым шоколадом, которая получится очень вкусной и ароматной.

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Ингредиенты:

творог 9% – 550 г

желтки – 3 шт.

сахар – 100 г

сливочное масло – 100 г

белый шоколад – 100 г

сливки 33% – 130 г

Способ приготовления:

1. Соедините творог, желтки, сахар, размягченное сливочное масло и пробейте массу с помощью погружного блендера до однородности.

2. Переложите творог в сотейник и на медленном огне доведите массу до первых признаков кипения, постоянно помешивая. После снимите сотейник с плиты и дайте массе остыть до комнатной температуры.

3. Белый шоколад растопите на водяной бане и добавьте в заварную сырную массу, перемешайте до однородности.

4. Взбейте сливки до мягких пиков и добавьте в основную массу с помощью силиконовой лопатки и очень аккуратными движениями снизу вверх перемешайте.

5. По стенкам пасочницы распределите отрез влажной марли (ее лучше сложить вдвое). Самую пасочницу переверните "верх дном" и поставьте в глубокую тарелку, в нее в дальнейшем будет стекать сыворотка. Аккуратно заполните пасочницу творожной массой, закройте сверху оставшимися концами марли и уберите в холодильник на 15-20 часов, сверху положите пресс.

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