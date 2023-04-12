Вкусная паска не обязательно должна быть дрожжевой. Такой пасхальный десерт можно даже не выпекать, а сделать из шоколада. Паска получается нежной, сладкой и прекрасно застывает в холодильнике.

Идея приготовления сырной паски без выпекания опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristi_komaniuk в Instagram.

Ингредиенты:

сыр жирный – 500 г

желток – 2 шт

сливочное масло – 50 г

подсластитель – по вкусу

сливки 33% – 150 г

Видео дня

белый шоколад – 30 г

молочный шоколад – 50 г

черный шоколад – 70 г

Способ приготовления:

1. Сыр, желтки, масло и подсластитель соединить, взбить блендером и поставить на огонь. Постоянно помешивая нагреть до горячего состояния, но не кипятить. Пробить еще раз блендером и отправить в холодильник остывать.

2. Когда творожная масса остынет, взбить сливки до пиков и вмешать в нее. Разделить на 3 не равные части: 350 г/200 г/140 г.

3. Шоколад растопить на водяной бане и соединить с сыром. В черный шоколад больше сыра (350 г), в белый – меньше (140 г).

4. Форму для паски застелить влажной марлей в 2 слоя. И поочередно выкладыват все три слоя в форму, накрываем концами марли и ставим под легкий пресс.

5. Отправляем в холодильник на сутки, периодически сливая сыворотку.

6. Украшаем по желанию.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: