Сырная паска "Три шоколада": выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Сырная паска 'Три шоколада': выпекать не придется

Вкусная паска не обязательно должна быть дрожжевой. Такой пасхальный десерт можно даже не выпекать, а сделать из шоколада. Паска получается нежной, сладкой и прекрасно застывает в холодильнике.

Идея приготовления сырной паски без выпекания опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristi_komaniuk в Instagram.

Сырная паска ''Три шоколада'': выпекать не придется

Ингредиенты:

  • сыр жирный – 500 г
  • желток – 2 шт
  • сливочное масло – 50 г
  • подсластитель – по вкусу
  • сливки 33% – 150 г
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  • белый шоколад – 30 г
  • молочный шоколад – 50 г
  • черный шоколад – 70 г

Способ приготовления:

Сырная паска ''Три шоколада'': выпекать не придется

1. Сыр, желтки, масло и подсластитель соединить, взбить блендером и поставить на огонь. Постоянно помешивая нагреть до горячего состояния, но не кипятить. Пробить еще раз блендером и отправить в холодильник остывать.

2. Когда творожная масса остынет, взбить сливки до пиков и вмешать в нее. Разделить на 3 не равные части: 350 г/200 г/140 г.

Сырная паска ''Три шоколада'': выпекать не придется

3. Шоколад растопить на водяной бане и соединить с сыром. В черный шоколад больше сыра (350 г), в белый – меньше (140 г).

Сырная паска ''Три шоколада'': выпекать не придется

4. Форму для паски застелить влажной марлей в 2 слоя. И поочередно выкладыват все три слоя в форму, накрываем концами марли и ставим под легкий пресс.

Сырная паска ''Три шоколада'': выпекать не придется

5. Отправляем в холодильник на сутки, периодически сливая сыворотку.

6. Украшаем по желанию.

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