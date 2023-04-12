Сырная паска "Три шоколада": выпекать не придется
Вкусная паска не обязательно должна быть дрожжевой. Такой пасхальный десерт можно даже не выпекать, а сделать из шоколада. Паска получается нежной, сладкой и прекрасно застывает в холодильнике.
Идея приготовления сырной паски без выпекания опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristi_komaniuk в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр жирный – 500 г
- желток – 2 шт
- сливочное масло – 50 г
- подсластитель – по вкусу
- сливки 33% – 150 г
- белый шоколад – 30 г
- молочный шоколад – 50 г
- черный шоколад – 70 г
Способ приготовления:
1. Сыр, желтки, масло и подсластитель соединить, взбить блендером и поставить на огонь. Постоянно помешивая нагреть до горячего состояния, но не кипятить. Пробить еще раз блендером и отправить в холодильник остывать.
2. Когда творожная масса остынет, взбить сливки до пиков и вмешать в нее. Разделить на 3 не равные части: 350 г/200 г/140 г.
3. Шоколад растопить на водяной бане и соединить с сыром. В черный шоколад больше сыра (350 г), в белый – меньше (140 г).
4. Форму для паски застелить влажной марлей в 2 слоя. И поочередно выкладыват все три слоя в форму, накрываем концами марли и ставим под легкий пресс.
5. Отправляем в холодильник на сутки, периодически сливая сыворотку.
6. Украшаем по желанию.
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