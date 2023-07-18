Сырная запеканка – это идеальный вариант питательного завтрака. Но она должна быть максимально полезная. Поэтому следует воспользоваться тем вариантом, в котором нет муки и даже манки.

Идея приготовления сырной запеканки без муки и манки на завтрак опубликована на странице фудблогера Тамары с ником cakebytomak в Instagram. Главные ингредиенты, которые будут скреплять массу, достаточно простые.

Ингредиенты:

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600 г сыра

40 г кукурузного крахмала

40 г сухого молока или сухих сливок (можно заменить обычным молоком)

ванильный сахар

сахар по вкусу

4 яйца

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Сыр, сахар, ванильный сахар, крахмал, молоко смешать.

2. Отделить желтки от белков.

3. Желтки добавить в сыр и перемешать.

4. Белки взбить до пиков и осторожно добавить в творожную массу.

5. Хорошо перемешать.

6. Выложить в форму и выпекать при температуре 170 градусов до готовности.

7. Очень вкусно есть в теплом виде со сметаной.

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