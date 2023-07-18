Сырная запеканка без муки и манки на завтрак: как приготовить
Сырная запеканка – это идеальный вариант питательного завтрака. Но она должна быть максимально полезная. Поэтому следует воспользоваться тем вариантом, в котором нет муки и даже манки.
Идея приготовления сырной запеканки без муки и манки на завтрак опубликована на странице фудблогера Тамары с ником cakebytomak в Instagram. Главные ингредиенты, которые будут скреплять массу, достаточно простые.
Ингредиенты:
- 600 г сыра
- 40 г кукурузного крахмала
- 40 г сухого молока или сухих сливок (можно заменить обычным молоком)
- ванильный сахар
- сахар по вкусу
- 4 яйца
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Сыр, сахар, ванильный сахар, крахмал, молоко смешать.
2. Отделить желтки от белков.
3. Желтки добавить в сыр и перемешать.
4. Белки взбить до пиков и осторожно добавить в творожную массу.
5. Хорошо перемешать.
6. Выложить в форму и выпекать при температуре 170 градусов до готовности.
7. Очень вкусно есть в теплом виде со сметаной.
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