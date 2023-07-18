Сырная запеканка без муки и манки на завтрак: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
123
Сырная запеканка без муки и манки на завтрак: как приготовить

Сырная запеканка – это идеальный вариант питательного завтрака. Но она должна быть максимально полезная. Поэтому следует воспользоваться тем вариантом, в котором нет муки и даже манки.

Идея приготовления сырной запеканки без муки и манки на завтрак опубликована на странице фудблогера Тамары с ником cakebytomak в Instagram. Главные ингредиенты, которые будут скреплять массу, достаточно простые.

Сырная запеканка без муки и манки на завтрак: как приготовить

Ингредиенты:

Видео дня
  • 600 г сыра
  • 40 г кукурузного крахмала
  • 40 г сухого молока или сухих сливок (можно заменить обычным молоком)
  • ванильный сахар
  • сахар по вкусу
  • 4 яйца
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Сырная запеканка без муки и манки на завтрак: как приготовить

1. Сыр, сахар, ванильный сахар, крахмал, молоко смешать.

2. Отделить желтки от белков.

Сырная запеканка без муки и манки на завтрак: как приготовить

3. Желтки добавить в сыр и перемешать.

4. Белки взбить до пиков и осторожно добавить в творожную массу.

5. Хорошо перемешать.

Сырная запеканка без муки и манки на завтрак: как приготовить

6. Выложить в форму и выпекать при температуре 170 градусов до готовности.

7. Очень вкусно есть в теплом виде со сметаной.

Сырная запеканка без муки и манки на завтрак: как приготовить

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты