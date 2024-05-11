Сырная запеканка, как чизкейк: муку добавлять не нужно
Это самая простая запеканка из кисломолочного сыра, но по вкусу она очень напоминает плотный чизкейк. Все потому, что в составе даже нет муки, поэтому тесто очень воздушное. К тому же, все компоненты сбиваются блендером – масса получается однородной.
Идея приготовления воздушной сырной запеканки, похожая на чизкейк, опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Вместо муки нужно использовать манку.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 700 г
- яйца – 4 шт.
- сметана – 250 г
- сахар – 100-120 г
- ванильный сахар – 16 г
- манная крупа – 100 г
- щепотка соли
- изюм – 150 г
Способ приготовления:
1. К сметане добавить творог.
2. Засыпать манку и сахар.
3. Добавить яйца и соль.
4. Все взбить блендером до кремовой и однородной массы.
5. По желанию добавить изюм.
6. Все перемешать.
7. Оставить на 30 минут.
8. Вылить полученную массу в форму для запекания, разровнять. Немножко постучать по стенкам.
9. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
10. После приготовления оставить до полного охлаждения.
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