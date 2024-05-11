Это самая простая запеканка из кисломолочного сыра, но по вкусу она очень напоминает плотный чизкейк. Все потому, что в составе даже нет муки, поэтому тесто очень воздушное. К тому же, все компоненты сбиваются блендером – масса получается однородной.

Идея приготовления воздушной сырной запеканки, похожая на чизкейк, опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Вместо муки нужно использовать манку.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 700 г

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яйца – 4 шт.

сметана – 250 г

сахар – 100-120 г

ванильный сахар – 16 г

манная крупа – 100 г

щепотка соли

изюм – 150 г

Способ приготовления:

1. К сметане добавить творог.

2. Засыпать манку и сахар.

3. Добавить яйца и соль.

4. Все взбить блендером до кремовой и однородной массы.

5. По желанию добавить изюм.

6. Все перемешать.

7. Оставить на 30 минут.

8. Вылить полученную массу в форму для запекания, разровнять. Немножко постучать по стенкам.

9. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

10. После приготовления оставить до полного охлаждения.

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