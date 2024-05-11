Сырная запеканка, как чизкейк: муку добавлять не нужно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
81
Сырная запеканка, как чизкейк: муку добавлять не нужно

Это самая простая запеканка из кисломолочного сыра, но по вкусу она очень напоминает плотный чизкейк. Все потому, что в составе даже нет муки, поэтому тесто очень воздушное. К тому же, все компоненты сбиваются блендером – масса получается однородной.

Идея приготовления воздушной сырной запеканки, похожая на чизкейк, опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Вместо муки нужно использовать манку.

Сырная запеканка, как чизкейк: муку добавлять не нужно

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 700 г
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  • яйца – 4 шт.
  • сметана – 250 г
  • сахар – 100-120 г
  • ванильный сахар – 16 г
  • манная крупа – 100 г
  • щепотка соли
  • изюм – 150 г

Способ приготовления:

Сырная запеканка, как чизкейк: муку добавлять не нужно

1. К сметане добавить творог.

2. Засыпать манку и сахар.

Сырная запеканка, как чизкейк: муку добавлять не нужно

3. Добавить яйца и соль.

4. Все взбить блендером до кремовой и однородной массы.

Сырная запеканка, как чизкейк: муку добавлять не нужно

5. По желанию добавить изюм.

6. Все перемешать.

Сырная запеканка, как чизкейк: муку добавлять не нужно

7. Оставить на 30 минут.

8. Вылить полученную массу в форму для запекания, разровнять. Немножко постучать по стенкам.

Сырная запеканка, как чизкейк: муку добавлять не нужно

9. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

10. После приготовления оставить до полного охлаждения.

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