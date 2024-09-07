Сырная запеканка – сытное блюдо, которое можно есть как десерт или полноценный завтрак или обед. Чтобы тесто было нежным и мягким, его лучше готовить на сметане. Очень вкусно добавить свежие ягоды, а также ванильный пудинг сверху.

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Идея приготовления нежной творожной запеканки на сметане опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Мука вам не понадобится.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 450-500 г

яйца – 2 шт.

сметана – 100 г

сахар – 60-80 г

ванильный сахар – 10 г

кукурузный крахмал – 25 г

ягоды – 150-200 г (голубика, малина) + кукурузный крахмал

ванильный пудинг – по желанию (готовить по инструкции)

Способ приготовления:

1. В глубокую миску выложить примерно 500 г кисломолочного сыра.

2. К нему добавить 2 яйца, 100 г сметаны, сахар, ванильный сахар и 25 г кукурузного крахмала.

3. Все это перемешать с помощью блендера.

4. Форму застелить пергаментом и переложить творожную массу.

5. Ягоды присыпать кукурузным крахмалом.

6. Выложить сверху на творог.

7. Разровнять и поставить выпекать в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов, затем выключить духовку и оставить постоять еще 20 минут.

8. Приготовить ванильный пудинг по инструкции, размешать с молоком и поставить на огонь, добавить сахар и варить на маленьком огне до загущения.

9. Готовую запеканку извлечь из духовки и полностью охладить.

10. Полить пудингом, а можно и со сгущенкой. Нарезать на порционные кусочки.

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