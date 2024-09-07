Сырная запеканка, которая просто тает во рту: готовится на сметане
Сырная запеканка – сытное блюдо, которое можно есть как десерт или полноценный завтрак или обед. Чтобы тесто было нежным и мягким, его лучше готовить на сметане. Очень вкусно добавить свежие ягоды, а также ванильный пудинг сверху.
Идея приготовления нежной творожной запеканки на сметане опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Мука вам не понадобится.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 450-500 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 100 г
- сахар – 60-80 г
- ванильный сахар – 10 г
- кукурузный крахмал – 25 г
- ягоды – 150-200 г (голубика, малина) + кукурузный крахмал
- ванильный пудинг – по желанию (готовить по инструкции)
Способ приготовления:
1. В глубокую миску выложить примерно 500 г кисломолочного сыра.
2. К нему добавить 2 яйца, 100 г сметаны, сахар, ванильный сахар и 25 г кукурузного крахмала.
3. Все это перемешать с помощью блендера.
4. Форму застелить пергаментом и переложить творожную массу.
5. Ягоды присыпать кукурузным крахмалом.
6. Выложить сверху на творог.
7. Разровнять и поставить выпекать в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов, затем выключить духовку и оставить постоять еще 20 минут.
8. Приготовить ванильный пудинг по инструкции, размешать с молоком и поставить на огонь, добавить сахар и варить на маленьком огне до загущения.
9. Готовую запеканку извлечь из духовки и полностью охладить.
10. Полить пудингом, а можно и со сгущенкой. Нарезать на порционные кусочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: